南警百里尋贓車　流浪的「哈特佛」終於與失主重逢

▲台南市警三分局遠走台中找到被竊的「哈特佛」機車歸還失主，令失而復得的失主十分感動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局5月間接獲5件機車失竊案，失竊機車均為打檔機車，員警抽絲剝繭迅速鎖定一名「檔車大盜」31歲台中莊姓男子，竊嫌對打檔機車獨有情鍾，只挑打檔機車偷竊，警方迅速破案並尋獲失竊機車，陸續發還被害車主，惟1名劉姓車主遭竊之哈特佛檔車遲未尋獲。

經警方循線調閱路口監視器，查莊嫌偷竊該檔車後，即騎乘一路北上至台中，惟無法掌握最終停放位置，案經三分局偵查隊偵查佐林瑞怡、邱閔揚多次北上至莊嫌於台中之戶籍地及曾居住過之地址查訪，並協尋該部打檔重機車均無所獲。

日前案經台南地檢署來函告知，莊嫌已入監服刑，其供稱該部失竊哈特佛檔車，停放於台中公園附近，承辦員警又燃起希望，遠赴台中並於大雨中冒雨尋車，經搜尋後，發現一部鈴木打檔機車外觀有異，經員警細查並比對車身號碼，發現該車即為失竊哈特佛檔車，原來莊嫌為避免警方查緝，即將該機車懸掛自己名下未失竊車輛之車牌，並改造車輛廠牌標誌，車身兩側皆黏貼鈴木車貼。

偵查佐林瑞怡、邱閔揚立即聯繫失竊車輛劉姓車主，並協助將該車託運回台南，歷經4個月的流浪，155公里的距離，哈特佛檔車終與主人重逄，劉姓車主對於愛車能重回懷抱，除了感到意外不可思議，更對於警方 鍥而不捨地追查，再三表達感謝之意。

警方指出，市面上的機車款式上百種，其中有許多經典款式，像是50、60 年代的偉士牌，70年代的追風、名流，80年代開始的豪邁125、dio50，更不能不提到當年因為「烈火戰車」電影造成的NSR機車熱潮！一直到近代的馬車等等；對於年輕男性而已，擁有一台帥氣機車，絕對是把妹的最佳利器。近年來，許多人喜歡買打檔機車，檔車象徵著帥氣、品味、時髦，相信每台檔車的背後，都載著主人的許多美好回憶。

市警三分局分局長方國璽表示，警察維護社會治安全年無休，對承辦員警的積極偵查態度予以肯定及讚賞，員警以同理心處理民眾失竊車輛案件，並鍥而不捨持續追查，終尋回失竊車輛，深獲民眾肯定，為樹立警察良好形象再添一筆佳績。



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