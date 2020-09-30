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環球科大企管系團隊　「亮度偵測與應用裝置」獲國際發明展銀牌

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▲環科大在「亮度偵測與應用裝置」榮獲國際發明展銀牌，獲獎團隊成員陳楹仁、張瀞心、何玟琳、劉資誠及林育霆同學，樂意和全校師生分享榮耀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環科大在「亮度偵測與應用裝置」榮獲國際發明展銀牌，獲獎團隊成員陳楹仁、張瀞心、何玟琳、劉資誠及林育霆同學，樂意和全校師生分享榮耀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學企業管理系菁英團隊以「亮度偵測與應用裝置」系統創新作品，參加2020第十六屆烏克蘭國際發明展暨競賽榮獲銀牌，企管菁英團隊歷經三階段培訓，包含學習APP程式設計技術、創意思考發想及提案與實作等過程，產品運作原理是應用智慧手機的亮度感應器，透過APP系統來控制不同裝置以提升效益。

▲環科大在「亮度偵測與應用裝置」榮獲國際發明展銀牌，獲獎團隊成員陳楹仁、張瀞心、何玟琳、劉資誠及林育霆同學，樂意和全校師生分享榮耀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲創新主題是來自一個鄉下小孩的夢想，為了解決家裡溫室下辛苦耕作所提出的問題，小組更進一步腦力激盪與實地探索實作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

獲獎團隊成員陳楹仁、張瀞心、何玟琳、劉資誠及林育霆同學，很樂意和全校師生分享榮耀。創新主題是來自一個鄉下小孩的夢想，為了解決家裡溫室下辛苦耕作所提出的問題，小組更進一步腦力激盪與實地探索實作。透過此次的發明，可以藉由手機APP偵測當光度來源不足，將可以幫溫室自動補光，減少農民的辛苦來回奔波，透過問題解決的學習方式，讓團隊成員更發覺團隊合作的重要性。

團隊成員表示，經歷過這次國際發明展，大家都有相當的成長，並透過努力、堅持和決心完成各項挑戰，從事前討論，到學習製作APP，再到模型實體化等重重困難，讓一個天馬行空的想法化為實體作品，也成就屬於自己的榮耀，更要感謝師長們的辛苦指導和組員們的相互幫助，最期盼的是未來能借助這次經驗造福社會。

▲環科大在「亮度偵測與應用裝置」榮獲國際發明展銀牌，獲獎團隊成員陳楹仁、張瀞心、何玟琳、劉資誠及林育霆同學，樂意和全校師生分享榮耀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環科大在「亮度偵測與應用裝置」榮獲國際發明展銀牌，獲獎團隊成員陳楹仁、張瀞心、何玟琳、劉資誠及林育霆同學，樂意和全校師生分享榮耀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

企管系主任陳婉瑜說明，環球科大對於菁英同學的培訓相當重視，並給予四年學雜費全免的優惠，培訓的目標主要透過跨領域的問題解決學習方式，讓學生藉由課程和競賽來體驗三創的精神，並進一步培育「創業精神、技能專精及務實致用」的中小企業營運專業人才。參加國際發明展一直以來都是企管系的重要競賽指標，也連續多年獲得國際發明獎大獎，成果卓越。

副校長兼管理學院院長葉燉烟教授指出，菁英團隊採用「師徒制」方式，培育學生成為「創新創業」的企業良才，今年暑假五位同學每天到校研發討論，在張教授的指導下，今日能獲得實至名歸的大獎，實屬不易。

沈健華校長表示，環球科大以「存誠務實」的辦學理念，秉持著「在沒有希望的地方創造希望，在有希望的地方實現理想」的精神，透過師徒傳承知識及問題導向學習方式，培養具創意創新創業能力的優秀人才。

▲環科大在「亮度偵測與應用裝置」榮獲國際發明展銀牌，獲獎團隊成員陳楹仁、張瀞心、何玟琳、劉資誠及林育霆同學，樂意和全校師生分享榮耀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲創新主題是來自一個鄉下小孩的夢想，為了解決家裡溫室下辛苦耕作所提出的問題，小組更進一步腦力激盪與實地探索實作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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