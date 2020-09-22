獨／被鎮長職務耽誤的演員　虎尾鎮長丁學忠父親竟是電影導演

▲丁學忠說，父親跟大哥不看臉書，不知道他搞笑為活動宣傳，反正腳本來就百分百配合演出，一切都是為虎尾鎮產業宣傳行銷，身為鎮長盡力而為。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

虎尾鎮公所為活動宣傳展現驚人活力，繼中元節宣傳影片創下數十萬點閱次數後，此次鎮長化身「丁醫師」用控八控控梗來治療民眾休假無聊的症狀，宣傳虎尾毛巾節，丁學忠個性隨和不做作，上任後親自上陣拍攝鎮內活動宣傳影片，頗受好評，鄉親都說鎮長演技職業級，被鎮民及粉絲喻為被鎮長職務耽誤的最佳男主角。

丁學忠的戲劇天分，有一半來自他的家庭，其父親是導演、哥哥曾任電影編劇，於70年代熱門黑道電影《台西風雲》，演員包括向雲鵬、馬如風、易虹、蔡玉蓮、陳玉玫等，該部電影導演為丁學忠父親丁耀林，在1983年主導製片拍攝，丁學忠的大哥丁學經擔任編劇；丁學忠說，父親跟大哥不看臉書，不知道他搞笑為活動宣傳，反正腳本來就百分百配合演出，一切都是為虎尾鎮產業宣傳行銷，身為鎮長盡力而為。

▲虎尾鎮長丁學忠個性隨和不做作，上任後親自上陣拍攝鎮內活動宣傳影片，被鎮民及粉絲喻為被鎮長職務耽誤的最佳男主角。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾鎮公所觀光藝文暨社造推廣所（簡稱社造所）屢屢為活動宣傳創出新意，昨日虎尾鎮公所官方臉書貼出為虎尾毛巾節10月10日為期三天的活動拍一部「以控八控控為梗」的宣傳片，虎尾鎮長丁學忠化身丁醫師，來為放假無聊、休息只能坐在椅子上滑手機導致腰痠背痛的症狀，獻出「處方簽」，貼在臉書的影片未達一天分享數已破百。

社造所小編羅景元受訪表示，初衷是希望用最少的預算來製作影片宣傳，卻在把鎮長推上去當主角之後造成一砲而紅的意外是始料未及，針對社造所團隊的企劃與編劇內容，丁鎮長均非常支持，從未因浮誇的內容拒絕或害怕破壞形象，大部分在前置作業完成後，一Cue到鎮長馬上就演員魂Online，親和力完全沒話說，並且很少NG。

▲社造所小編羅景元受訪表示，把鎮長推上去當主角之後造成一砲而紅的意外是始料未及，鎮長從未因浮誇的內容拒絕或害怕破壞形象，拍攝過程很少NG。（圖／記者蔡佩旻攝）

對於拍攝花費，在中元節丁丁道長只花費約500元治裝，而中元節划拳比賽花費約25元買入境泡麵，這回則是花300元租賃醫師服，至於人行器官圖則是所內人員用印表機印出後拼接出來的，在攝影器材僅是使用十多年前出產的單眼相機，其實鎮長與團隊都很希望錢花在刀口上，能省則省。

另外丁學忠提到，虎尾毛巾節今年舉辦時間刻意選在與國際農機展重疊，是因為兩場活動都有三天的時間，而農機展以往為虎尾地區帶來上達數十萬的人潮，希望能以1+1大於2的概念，為虎尾毛巾工廠業者帶來更大的商機，以及更多行銷機會，說不好還能有國外訂單，只要是有機會的一定都盡量去幫忙爭取。

▲虎尾鎮公所為活動宣傳展現驚人活力，中元節宣傳影片時創下數十萬點閱次數。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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