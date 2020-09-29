你違規爽國庫！雲林交通大執法罰4041件...警宣導別再噴錢

▲雲林縣統計1日至20日以來，取締車輛直行不禮讓行人違規8件、車輛轉彎未禮讓行人10件、闖紅燈以及紅燈右轉3959件、行人違規穿越64件，取締總數4041件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局至大執法9月上路後，針對汽機車行經行人穿越道車輛不禮讓行人、在行人穿越道停車以及行人任意穿越快車道等行為加強勸導取締，為鄉親行的安全考量，雲縣府推出道安週《有禮真好、我OK你先行》活動，於斗六火車站舉辦活動，由交通隊隊長曾志揚帶領員警擴大宣導。

交通隊隊長曾志揚表示，據資料統計約有6成發生於路口，其中又以「未依規定讓車」最多、「違反號誌管制或指揮」居次，由前10名的肇事原因發現，不遵守號誌死傷事故比率甚高。經統計1日至20日以來，取締車輛直行不禮讓行人違規件數8件、車輛轉彎未禮讓行人10件、闖紅燈以及紅燈右轉達3959件、行人違規穿越64件，取締總數達4041件。

雲林縣警察局呼籲所有駕駛人，交通執法主要是為導正用路人觀念，藉以執行為期一個月的「路口安全大執法」，讓大眾養成「路口慢看停」觀念，「慢」接近路口，減慢速度；「看」隨時擺頭察看左右後方有無人車；「停」暫停，讓行穿線的行人先行，養成守法習慣，以降低交通事故之發生。

▲雲縣府推出道安週《有禮真好、我OK你先行》活動，於斗六火車站舉辦活動，由交通隊隊長曾志揚帶領員警擴大宣導。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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