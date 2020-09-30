蔡英文有收看川普、拜登辯論激戰？　總統府：團隊有掌握回報

▲美國總統候選人川普與拜登30日展開電視辯論。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

美國總統大選30日舉行首場辯論會，總統川普（Donald Trump）與民主黨候選人拜登（Hunter Biden）激烈交鋒，被外媒認為是史上最混亂的一次辯論大會。對此，總統府發言人張惇涵表示，國際事務及各項重要動態，團隊都會即時掌握，適時向總統蔡英文回報，但並不會評論他國內政事務。

美國總統大選首場辯論會於美東時間30日晚間10時40分（台灣時間上午10時40分）落幕。川普在辯論的過程中頻頻插嘴，拜登也屢次犀利反擊，雙方砲火實在太過猛烈，逼著主持人華勒斯（Chris Wallace）不得不多次提高聲音，控制秩序。這也讓英美媒體紛紛指出，這簡直就是史上最混亂的一次辯論大會。

對此，有媒體好奇蔡英文是否有收看美國總統大選電視辯論會一事，總統府發言人張惇涵表示，美國的總統大選是國際注目的民主盛事，蔡英文一如往常，上午公忙於國政相關事務，但對於國際事務及各項重要動態，團隊都會即時掌握，適時向總統回報，但不評論他國內政事務。

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

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