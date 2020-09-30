快訊／台北超搖！12：37規模5.9地震國家級警報狂響　最大震度4級

▲地震報告。（圖／中央氣象局）
記者陳俊宏／台北報導
全台有感地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，30日12時37分發生芮氏規模5.9的有感地震，震央位於台灣東部海域，地震深度106公里，新竹縣最大震度4級，雙北等多個縣市也都有3級震度。
▼國家級警報狂響。
▼地震震度圖。（圖／氣象局）
【 第056號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：109年09月30日12時37分20秒
震央位置：北緯24.85° 東經122.13°
震源深度：106.5公里
芮氏規模：5.9
相對位置：宜蘭縣政府東偏北方 39.4 公里 (位於臺灣東部海域)
各地震度級：
●新竹縣地區最大震度4級
4級：關西
3級：竹東
2級：五峰、竹北市、峨眉
● 宜蘭縣地區最大震度3級
3級：宜蘭市、冬山、南澳、牛鬥、澳花
2級：頭城、蘇澳、內城、大同、南山
● 臺北市地區最大震度3級
3級：臺北市
2級：信義區
1級：木柵、陽明山
● 花蓮縣地區最大震度3級
3級：和平、太魯閣、西寶、鹽寮、水璉
2級：花蓮市、銅門、磯崎、光復
1級：秀林、西林、紅葉、富里、玉里
● 新北市地區最大震度3級
3級：淡水
2級：三貂角、新店、新北市、五股
1級：雙溪
● 桃園市地區最大震度3級
3級：新屋
2級：桃園市、中壢
● 苗栗縣地區最大震度3級
3級：苗栗市
2級：南庄、竹南
1級：三義、鯉魚潭
● 雲林縣地區最大震度3級
3級：斗六市
2級：草嶺、四湖、水林
1級：古坑
● 基隆市地區最大震度2級
2級：基隆市
● 臺中市地區最大震度2級
2級：梨山、德基、烏石坑
1級：大甲、臺中市、霧峰
● 新竹市地區最大震度2級
2級：新竹市
● 南投縣地區最大震度2級
2級：合歡山、奧萬大、竹山、玉山、國姓、信義鄉
1級：日月潭、南投市、名間
● 彰化縣地區最大震度2級
2級：彰化市
1級：大城
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：阿里山
1級：義竹
● 臺東縣地區最大震度2級
2級：成功
1級：長濱、池上、利稻、東河、綠島、海端、蘭嶼
● 嘉義市地區最大震度2級
2級：嘉義市
● 高雄市地區最大震度1級
1級：桃源
● 臺南市地區最大震度1級
1級：新化