　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／台北超搖！12：37規模5.9地震國家級警報狂響　最大震度4級

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

▲地震報告。（圖／中央氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

全台有感地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，30日12時37分發生芮氏規模5.9的有感地震，震央位於台灣東部海域，地震深度106公里，新竹縣最大震度4級，雙北等多個縣市也都有3級震度。

▼國家級警報狂響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼0930地震國家級警報。（圖／記者陳詩璧攝）

▼地震震度圖。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

【 第056號 #顯著有感地震 #地震報告 】

發震時間：109年09月30日12時37分20秒
震央位置：北緯24.85°　東經122.13°
震源深度：106.5公里
芮氏規模：5.9
相對位置：宜蘭縣政府東偏北方 39.4 公里 (位於臺灣東部海域)

各地震度級：

●新竹縣地區最大震度4級
4級：關西
3級：竹東
2級：五峰、竹北市、峨眉

● 宜蘭縣地區最大震度3級
3級：宜蘭市、冬山、南澳、牛鬥、澳花
2級：頭城、蘇澳、內城、大同、南山

● 臺北市地區最大震度3級
3級：臺北市
2級：信義區
1級：木柵、陽明山

● 花蓮縣地區最大震度3級
3級：和平、太魯閣、西寶、鹽寮、水璉
2級：花蓮市、銅門、磯崎、光復
1級：秀林、西林、紅葉、富里、玉里

● 新北市地區最大震度3級
3級：淡水
2級：三貂角、新店、新北市、五股
1級：雙溪

● 桃園市地區最大震度3級
3級：新屋
2級：桃園市、中壢

● 苗栗縣地區最大震度3級
3級：苗栗市
2級：南庄、竹南
1級：三義、鯉魚潭

● 雲林縣地區最大震度3級
3級：斗六市
2級：草嶺、四湖、水林
1級：古坑

● 基隆市地區最大震度2級
2級：基隆市

● 臺中市地區最大震度2級
2級：梨山、德基、烏石坑
1級：大甲、臺中市、霧峰

● 新竹市地區最大震度2級
2級：新竹市

● 南投縣地區最大震度2級
2級：合歡山、奧萬大、竹山、玉山、國姓、信義鄉
1級：日月潭、南投市、名間

● 彰化縣地區最大震度2級
2級：彰化市
1級：大城

● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：阿里山
1級：義竹

● 臺東縣地區最大震度2級
2級：成功
1級：長濱、池上、利稻、東河、綠島、海端、蘭嶼

● 嘉義市地區最大震度2級
2級：嘉義市

● 高雄市地區最大震度1級
1級：桃源

● 臺南市地區最大震度1級
1級：新化

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
規模5.9地震與台東連震有關？　氣象局回應了
快訊／台北超搖！12:37地震規模5.9　最大震度4級
快訊／12:37地震！　國家級警報大響
iPhone 12優缺點一次看　效能、售價總評比
開戰能撐多久？台灣退役老兵叮嚀兒子：一槍幹掉要你衝鋒的長官
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

當兵站哨「地獄時段」曝！　崩潰2關鍵引共鳴：真的沒有之一

5.9地震觸動國家警報！　氣象局示警：還會有餘震

神隱1個月！300哥最新狀況曝光　寶貝賓士「放車格生灰」淒涼慘

快訊／台北超搖！12：37規模5.9地震國家級警報狂響　最大震度4級

快訊／國家級警報狂響！12：37地牛翻身　台北搖超大

賴清德、表藝珍明星臉現身　銘傳大學20金釵、金帥國慶服務隊亮相

快訊／台鐵車輛故障！瑞芳=侯硐雙向延誤　預計13時回復

韓國蒜頭「2公斤300有找」！她怒轟台灣炒作蒜價　網點破：不能比

中秋節髒空氣籠罩中南部！一張圖看4天連假空品變化

手機語音打字「被全聯廣播亂入」　她手滑傳出糗大：我講都跑不出來

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

會動！日本交通標示「轉圈換一個」 隨號誌變化...在地人：40年前就有

小琉球遇魷魚姨求買「10片200元」　他上船拆開驚見不到5片：垃圾人

要被送去加拿大...暖心汪鬧脾氣　中途爸不捨安慰：我也捨不得你

「芋頭鮮奶小鸚鵡」融化少女心❤ 紫羽毛展翅超夢幻！網：美暈了

田馥甄演唱會出場「像被推出產道」ＸＤ　細曝Ella生勁寶過程：我是搖滾第一排！

當兵站哨「地獄時段」曝！　崩潰2關鍵引共鳴：真的沒有之一

5.9地震觸動國家警報！　氣象局示警：還會有餘震

神隱1個月！300哥最新狀況曝光　寶貝賓士「放車格生灰」淒涼慘

快訊／台北超搖！12：37規模5.9地震國家級警報狂響　最大震度4級

快訊／國家級警報狂響！12：37地牛翻身　台北搖超大

賴清德、表藝珍明星臉現身　銘傳大學20金釵、金帥國慶服務隊亮相

快訊／台鐵車輛故障！瑞芳=侯硐雙向延誤　預計13時回復

韓國蒜頭「2公斤300有找」！她怒轟台灣炒作蒜價　網點破：不能比

中秋節髒空氣籠罩中南部！一張圖看4天連假空品變化

手機語音打字「被全聯廣播亂入」　她手滑傳出糗大：我講都跑不出來

行動愛基隆！醫美龍頭愛爾麗集團贊助國立基隆商工「籃球人才深耕培育計畫」

【廣編】舒潔引進韓國熱銷No.1拋棄式抹布　自製台式韓劇Kuso劇情網友笑翻

當兵站哨「地獄時段」曝！　崩潰2關鍵引共鳴：真的沒有之一

共機頻繁穿越海峽中線　國台辦：僅針對台獨份子

水岸生態溫泉莊園　一橋之隔即抵台北

大甲鐵砧山雕塑公園二期完工　盧秀燕、蔡其昌互謝對方爭取預算

女官員相親收3萬8　隔4天沒連絡...怪阿伯傳訊：還錢否則找黑道

王令麟總裁「利他」核心理念觸動　東森皇冠級經銷商陳柏榮慶幸追求夢想人生！

感激昔日公牛老將教導　巴特勒：沒他們我不能站在這裡

川普維持鬥雞性格！壓著拜登「連珠炮」攻擊　遭反嗆：趕出白宮

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

生活熱門新聞

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

快訊／12：37地牛翻身！國家級警報狂響　台北明顯搖晃

60人民權橋下烤肉留滿地垃圾　炭火還在燒就閃人

為躲千萬遺產稅！家屬求「插管」9旬癌末翁

中秋連假前變天了　下波鋒面「濕涼掉7度連下好幾天」

吃到飽拿它秒回本...內行人：其他都別夾

500萬豪車當炮房　富二代搞殘OL

百鈔「被蓋鄭X宸」　他繳費被拒：哪個天兵

快訊／國家級警報狂響！12：37規模地震　最大震度3級

帝君佑男友平安過19歲　她終找到「皇宮廟」連獲5聖筊

機車考照魔王關曝！直線7秒排第二

8歲妹生日片1.1億次觀看！釣出恐怖都市傳說

酪梨放好幾天「還是切不動」　網1招催熟

更多熱門

相關新聞

地牛翻身！氣象局示警：會有餘震

地牛翻身！氣象局示警：會有餘震

中央氣象局表示，今日12:37發生規模5.9地震，地震深度106.5公里。中央氣象局表示，不排除接下來還會有餘震，不過次數不會太多，至於規模應會比5.9小。

快訊／國家級警報狂響！12：37地牛翻身　台北搖超大

快訊／國家級警報狂響！12：37地牛翻身　台北搖超大

中秋連假前變天了　下波鋒面「濕涼掉7度連下好幾天」

中秋連假前變天了　下波鋒面「濕涼掉7度連下好幾天」

台東外海連7震！一周內還有餘震

台東外海連7震！一周內還有餘震

晚起水氣增！中秋連假前後兩波變天　鋒面報到時間出爐

晚起水氣增！中秋連假前後兩波變天　鋒面報到時間出爐

關鍵字：

氣象氣象雲地震

讀者迴響

發燒話題

小鬼黃鴻升 颱風即時 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 停班停課 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

收費供應私房親密片　踢爆超惡劣情色論壇成外流禍首

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

「華岡幫」小鬼400億貴婦摯友曝光

即／國3驚傳翻車事故！槽車「撞毀護欄」衝橋底爆炸

范逸臣、田中千繪復合！十指緊扣被拍

柚子配藥＝身體竄毒！「7類水果」也很要命

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

小馮東區現蹤被5男搭訕　甜笑曝單身

高中生傘中藏刀進教室　瞄準太陽穴刺死2女同學！

色房東看上女房客　廁所強開門性侵

萬隻毛小孩困快遞箱「集體死亡」

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

快訊／爆炸聲震醒彰化！國3翻車事故司機亡

更多

最夯影音

更多
彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨
春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面