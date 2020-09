辯論火氣大！川普頻插嘴又狂發推特　拜登怒嗆：你可以閉嘴嗎？

記者張方瑀/綜合報導

美國大選首場辯論於美東時間29日晚間9時(台灣時間30日上午9時)登場,結果才開場川普、拜登與主持人華勒斯就吵成一團。拜登在發言的過程屢被川普打斷,讓他忍不住對川普說,「你可以閉嘴嗎?」而川普也有時間在推特發文表示,「我當總統的47個月,比拜登在47年裡做的還多!」

▲拜登怒嗆川普閉嘴。(圖/路透社)



綜合外媒報導,辯論在開始20分鐘後就陷入混亂,川普在拜登針對健保進行發言時不斷插話,結果淪為互嗆口水戰,兩位候選人根本無暇討論政策。拜登甚至在18分鐘後,忍不住轉頭對川普說「你可以閉嘴嗎?」(Will you shut up, man?)結果還是被川普無視,拜登只好再補一句,「你就繼續瞎扯吧!」(Keep yapping, man)

The American people want LAW & ORDER — Joe Biden won’t even say those words!