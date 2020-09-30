5.9地震觸動國家警報！　氣象局示警：還會有餘震

▲今日發生地震，氣象局發送國家級警報。（圖／記者陳詩璧攝）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局表示，今日12:37發生規模5.9地震，地震深度106.5公里。中央氣象局表示，不排除接下來還會有餘震，不過次數不會太多，至於規模應會比5.9小。

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▲地震預報中心主任陳國昌說明。（圖／記者陳煥丞攝）

地震預報中心主任陳國昌表示，這個地震普遍深度是100公里左右，來源只有一種是隱沒帶，主要該地帶都是沉積物，這一帶大多數的地震都是板塊向北隱沒造成的，磨擦變形就會回彈。而該區的地震的餘震不多，搖晃雖然很大，我們感覺好像搖很久，但主要是慢的關係，才會這麼有感。

氣象局地震預報中心副主任吳健富表示，今天的地震深度較深，且與昨日台東連7震震央較遠，初步判斷是兩起不同地震，並無關連。

吳健富指出，由於今日地震深度較深，因此應該還是會有餘震，但餘震數量不會像昨天那麼多，至於規模則應會比5.9小。

另外，台灣高鐵公司表示，本次地震不影響列車運行。台鐵局則表示，台北=桃園間、宜蘭=和平間、崇德=鳳林間按地震3級規定辦理，各站及受影響列車加強播音以服務旅客。

▲今日12:37發生規模5.9地震。（圖／中央氣象局）