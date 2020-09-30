7%決勝負！拜登仍微幅領先川普　最新民調出爐「搖擺州直接倒一片」

▲美國總統候選人川普與拜登30日展開電視辯論。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

美國總統候選人川普與拜登的電視辯論於30日登場，BBC公布大選最新民調，拜登以50%的全國支持率領先川普的43%，達7個百分點，至於在關鍵的搖擺州民調，除了德州與喬治亞州是川普領先以外，其餘例如佛州、賓州與密西根州等多數搖擺州都是拜登較占優勢。

據BBC於30日公布的最新民調顯示，首先在全國民調的部分，目前拜登仍以50%的半數支持率領先43%的川普，達7個百分點。近幾個月以來，拜登的支持率持續在50%上下浮動，有時甚至領先川普高達10個百分點。

報導指出，2016年大選時希拉蕊民調與現在的拜登一樣處於領先優勢，最終得票數也比川普多贏得300萬張選票，但因採取選舉人團制度，贏得選票的地點比數量來的重要許多。

▲民主黨候選人拜登。（圖／達志影像／美聯社）

在搖擺州的最新民調顯示，拜登在多數搖擺州都有2~10個百分點的小幅領先。除了雙方以46%打平的愛荷華州外，川普超越拜登的僅有的2個搖擺州，包含領先3.6%的德州與1.3%的喬治亞州。

報導認為，即使搖擺州民調看起來對拜登有利，但直到選前他仍有很長的路要走。在賓州、密西根州與威斯康辛州的民調目前拜登雖然暫時領先，但在2016年，川普以不到1%的微小差距拿下了這3個工業搖擺州，因此贏得了總統大選。

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

然而，川普競選團隊最憂心的可能是上次大獲全勝的3個搖擺州，包括德州、俄亥俄州與愛荷華州，原本的領先優勢約在8%~10%之間，現在看起來，除了德州還占優勢外，其餘2州選民已逐漸轉向拜登。

根據報導，川普3月還有55%的支持率，直到7月第二波疫情爆發後已跌到50%以下。報導稱，今年新冠肺炎影響美國經濟，也讓11月的大選比往年有更大的不確定性，川普很可能希望藉由推動疫苗，在選前的最後一刻造成翻顛覆地的變化。