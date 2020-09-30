竹山黑衣男亂嗆：你逆向！拳棒私刑爆打外送員　他喊救命沒人理

記者鄧木卿／南投報導

南投縣30多歲的賴姓外送員，日前前往竹山鎮飲料店接單時，差點撞上呂姓駕駛的白色自小客車，呂男不滿賴男逆向，憤而拿棍棒猛K，棍棒被賴男搶住不放時，再以徒手痛毆賴的頭部，一旁路人圍觀沒人出面制止，直到賴大喊救命，呂男才離去，竹山警方表示，該巷弄是機車雙向，呂男搞錯才誤以為機車逆向，已傳喚到案說明。

▲竹山黑衣男當街棍棒、拳腳痛毆外送員。（圖／記者鄧木卿翻攝）

賴男原本都在南投市、草屯接單外送，26日下午臨時接到竹山的單子，心想可多跑一趟賺錢，於是火速前往，但騎經下橫街與雲林路口時，差點撞上迎面而來的呂男駕駛的自小客車，據了解，呂男下車涉劈頭大罵「你逆向」，賴男自認沒逆向，還倒退讓自小客車先行，不料，呂男竟從後車廂拿出棍棒，朝賴男一陣猛打。

賴男邊以手阻擋，邊往後退，並趁機緊握住棍棒，呂男見使不上力，改以手痛毆賴男，一旁路人全都圍觀，沒人上前制止，直到賴男大喊救命，呂男才轉頭離去，但離去前還拍下機車車牌，此舉也令賴男深感壓力，擔心下次碰到還會被打。

警消獲報到場，呂男已離去，立即將賴男送往秀傳醫院就醫，賴男雙手瘀青、挫傷，還好頭部戴著安全帽，保住一命。

竹山分局竹山派出所長王裕元表示，鎮公所已公布該條道路是汽車單向、機車雙向，呂男不知規定，才誤以為機車逆向，經調閱監視器查出呂男是竹山人，但在台中從事挖土機工作，昨天已發出傳喚通知書，如果14天內未到案，將逕行依傷害罪函送南投地檢署偵辦。

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