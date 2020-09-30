拿新手機後「平均多久換新？」最多人用2～3年　留言意外曝神機

▲原PO問其他人一支手機都用多久。（示意圖／記者趙于婷攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

iPhone傳出將在10月13日發布12系列手機，目前已經引起一波討論，也有人開始考慮要不要換機！就有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「一支手機平均用多久？」說他的iPhone7用得差不多了，最近就在等10月份的新機，希望價格不要太貴，似乎有打算把7換成12，「話說想知道大家手機平均都用多久換新？」

貼文一出，網友就紛紛留言分享自己的情況，「我都用最便宜的機子，上一支500用差不多一年」、「身邊用IOS的大多用超過三年」、「上一台SE用四年，希望手上的新SE可以撐更久」、「看牌子耶，爛的用不到一年」、「用到壞大概四年五年」、「用到壞，我每次換新手機沒幾天舊手機壞都剛好壞掉」、「沒幾個是因為手機壞才換手機吧？」

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其中，最多人的使用時間落在二～三年就想換一支，「三年，中間最多換一次電池」、「大概兩年陣亡」、「2-3年差不多吧？其實2-3年硬體就追不上軟體更新速度了」、「兩年，不管有沒有壞都換新的」、「2-3年，通常電池壞了就順便換了。」

還有網友相當愛惜手機，「i8即將邁入第四年」、「Note2用五年左右，8 Plus用三年惹，感覺會走上她老前輩的路」、「i7 plus 四年持續中，用不壞很傷腦筋」、「最近動念想要iphone12，誰要告訴我為什麼蘋果這麼耐用啊！我都用不壞啊！換了好幾隻了就是用不壞。」留言也意外曝光一支超耐用神機，「i6五年，今年換se2希望可以一樣久」、「2014年首發的iphone6用到現在」、「i6從2015.6用到2019.11」、「強者我朋友還在用ipone6。」