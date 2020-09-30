iOS 14.2 代碼透露重大消息！　iPhone 12 沒有的東西確定了

▲iPhone 12 應不會再隨機附贈豆腐頭和 EarPods。（圖／截自蘋果官網）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果今年傳出不會隨機附贈豆腐頭和 EarPods，據說是為了要環保、抵銷5G元件成本，也有一說是為了提升 AirPods 的銷量。外媒報導提出 iOS 14.2 中的代碼，似乎間接證實了這個傳聞。

在 iOS 14 和過往的 iOS 版本內容中，都有提到「使用提供的耳機來減少射頻能量的暴露」，然而在 iOS 14.2 中，卻將「提供的耳機（the supplied headphones）」中的＂the supplied＂ 刪除；簡言之，蘋果似乎在 iOS 新版本中透露著不再提供耳機。

▲iOS 14.2 中的代碼內容(下)有更動 。（圖／取自MacRumors）



天風國際分析師郭明錤在 5 月份曾表示，iPhone 12 將不會隨機附贈 EarPods，而蘋果計劃推出 AirPods 促銷活動，鼓勵購買 iPhone 的顧客也添購 AirPods。

另外還有傳聞指稱，蘋果從 iPhone 12 包裝盒中刪除豆腐頭，顧客只會得到 USB-C 對接 Lightning 的「編織」充電線；而蘋果最新發表的 Apple Watch Series 6，也沒有隨附豆腐頭。

蘋果長期以來都為 iPhone 提供 EarPods，但是自從推出‌ AirPods ‌和取消耳機插孔以來，蘋果一直致力推動純藍牙耳機的銷量。

據說蘋果從 iPhone 12 包裝盒中刪除豆腐頭和 EarPods，因為新設備中的5G晶片成本較高，必須將整體成本降低，才能維持較低的售價。如此一來，蘋果也得以縮減 iPhone 包裝盒的尺寸，降低對環境造成的浪費。

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