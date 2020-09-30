英國名廚「炒飯加果醬」！炒到一半沖冷水…1.9萬網崩潰：很像噴

▲名廚奧利佛（Jamie Oliver）經常在個人頻道上分享創意食譜。（圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

英國名廚兼主持人傑米奧利佛（Jamie Oliver）於2月初在個人Youtube頻道上PO蛋炒飯的做法，第一步就丟青蔥爆香，還加入辣椒果醬，製作方式不受網友認同，影片的讚數僅有1.5萬，倒讚數卻有1.9萬，有網友因此好奇，「這樣的料理方式是Jamie Oliver發明的嗎？被罵到負評比正評多是不是有點慘？」

原PO在PTT板上發文，台灣的炒飯多半會加入三色蔬菜，但是影片中卻沒有看到這樣食材；然而，許多人不能理解的「特殊辣椒醬」，他反而覺得還好，說不定會很搭，只是沒想到，大家對於這樣的料理方式不能接受，倒讚數比讚數多，他不禁疑惑，「這樣的料理方式，是Jamie Oliver自己發明的嗎？負評比正評多是不是有點慘？」

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▲網友留言。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出後，許多網友不能接受，炒飯加水跟辣椒果醬的行為，「加水幹嘛」、「那辣椒醬看起來超不妙的」、「沖冷水後面就不用看了」、「光用看的就覺得像噴」、「英式炒飯」、「難怪英國美食沙漠」、「加水就是邪門歪道了，豆腐也是亂加，含水量那麼高的東西，這樣炒根本沒香味」。

但也有網友認為，「也沒人規定蛋炒飯怎麼做才叫正宗，有人飯泡蛋液後去炒，也有人飯泡少量油後去炒，也有直接飯下去炒，沒人能說哪個正宗，哪個邪門歪道」、「他做任何異國料理都這樣啊，可能他就並沒有要尊重原版食物的意思，而是強調他的創意替代方案」。

事實上，馬來西亞網紅羅傑叔叔（Uncle Roger）曾在YouTube頻道吐槽此影片，「沒有人用平底鍋炒飯，炒飯要用炒鍋，這樣才有鍋氣，拜託！你出了25本食譜書，但買不起一個炒鍋？我寄一個給你！免費！」還指出辣椒果醬不知道是哪來的「洋人食材」，根本不該放進亞洲菜裡。