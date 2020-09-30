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「三圍照」外流堪稱史上最大！　iPhone 12 外觀數據曝光

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▲iPhone 12。（圖／取自phonearena）

▲iPhone 12 傳於 10/13 亮相，點圖看全系列規格傳聞統整。（圖／取自phonearena）

記者謝仁傑／綜合報導

沒有意外的話，蘋果將於 10/13 發布 iPhone 12 新機，而網路上又傳出一張蘋果的「三圍」資訊，顯示 iPhone 12 Pro Max 可能是蘋果史上最大的手機。

iPhone 12 Pro Max 顯示器為 6.7 吋，三圍數據是160.8 x 78.1 x 7.4mm，整體比例較過去的 iPhone 大一點，對於不習慣使用大手機的用戶來說，可能得重新適應；另外資訊中還顯示了其他三款 iPhone 12 的三圍，包括一款 5.4 吋的 iPhone 12 mini 和兩款 6.1 吋的 iPhone 12 Max 及 iPhone 12 Pro。

▲▼ 。（圖／）

此外，幾位對於 Apple 產品爆料資訊準確的國外消息人士皆指出，兩款一般機型的儲存容量將從 64GB 起跳，以及 128GB 和 256GB，而另外兩款 Pro 機型起始容量則為 128GB，以及 256GB 和 512GB 可供人們選擇。

不過目前所有可靠傳聞，都尚未得到蘋果官方的證實。

有關於 iPhone 12 全系列傳聞的肯定資訊

．全系列支援 5G
．全系列配備 OLED 顯示器
．全系列搭載台積電製 5 奈米 A14 處理器
．全系列回歸經典的方邊外型設計
．最小機款名為「iPhone 12 mini」

＃ 對面的女孩看過來～～

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