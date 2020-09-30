當兵站哨「地獄時段」曝！　崩潰2關鍵引共鳴：真的沒有之一

▲0204和0406常被阿兵哥視為最累人的站哨時段。示意圖，與本文無關。（圖／記者季相儒攝）

記者曾筠淇／綜合報導

每個當過兵的人都經歷過打靶、操練和站哨，日前一名網友就發文提問，哪個站哨的時段最可怕？而他也在文中親曝自己最受不了「0204」的原因。貼文一出，意外引發熱烈討論，退伍弟兄都紛紛留言分享自身看法，「下午退伍前的12-14」、「0507跟0608 超爛不能補休」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「當兵時最怕站哨的時間」為題發文，0204和0406兩個夜哨時段最常被拿來討論，因為累了一整天，才好不容易躺下休息，夢都還沒做到一半又要被迫起床。

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▲原PO覺得0204最崩潰。（圖／翻攝自PTT）

不過相較之下，原PO最討厭的還是0204，因為時段卡在中間很尷尬，睡也睡不好、站完回去也很難好好休息，反觀0406，其實只是「更」早起，站哨完還可以順道看日出，迎接全新而美好的一天。

貼文一出，不少網友紛紛留言回應，「02-04最累，容易想睡，還有夜間督導」、「站哨時間是還好，基本上我們連都可以補休」、「0406爛到爆，補休根本睡不著，而且還會被說拖哨」、「0406通常3點半起床，是最深的夜、睡最熟的時候」、「0204屎到爆，睡不飽也不用睡」、「0204睡一半叫起來，回去又睡一半」、「0204沒有之一」、「0406就當早起感覺沒這麼不舒服」、「最擊敗的是2-4無誤，睡到5:30還要起床晨跑」。