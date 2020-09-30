封雞翅為「第2難烤」他問卦第1！這食材烤到爆氣：收攤都還沒熟

▲中秋烤肉可以說是全民運動。（示意圖／記者廖明慧攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

中秋4天連假將至，已經有許多民眾提前「開烤」，可以預想今年烤肉也會是全民運動。就有網友在PTT的Gossiping板上發文表示，雞翅不像肉片會乖乖躺在烤盤上，甚至長得歪七扭八、難烤得要死，忍不住問卦「烤肉時 雞翅自稱第二難烤 誰敢稱第一？」話題意外引發熱論，直接變成一場食材大戰。

貼文一出，網友馬上在留言處公布心中第一名，「玉米笑而不語。」「香腸：把我當塑膠？」「香腸啊外焦內生。」「香腸成為碳棒的機率有87%。」「豬血糕啊！有沒有熟沒人看得出來。」「雞腿、香腸、魚、玉米：新來的去後面排隊。」「我是豆干不曉得要烤多久。」「甜不辣，沒有烤不焦過。」

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其中，最多人覺得超難烤的是它，「沒烤過雞腿？」「雞腿，骨頭那邊都裝熟。」「雞腿肉厚更難。」「當然是裝熟的雞腿啊！咬下去還有血欸！」「沒經驗的烤雞腿，真的是烤到要收攤了都還沒熟。」「香腸明明就很好烤，最難的是雞腿，X！」「雞腿，外面都焦了裡面還是紅的。」

▲雞腿和魚被點名是最難烤食材。（圖／ETtoday資料照）

另外，也有網友認為答案應該是魚類，「柳葉魚啦！烤熟肚子都爆開了。」「雞翅還好，魚沒熟很怕有寄生蟲。」「魚才是最容易黏最難烤的，雞肉都是花時間隨便烤都好吃。」「雞腿另外開一組架子慢慢烤就好，魚才是他X超難搞。」「香魚理解一下。」「不用錫箔紙的魚系列都是惡夢。」

有網友則是分享幾個駕馭難烤食材的方法，「雞腿用刀切開就很好烤了。」「魚包鋁箔，皮焦不吃沒毛病，香腸直切也不會裡面不熟。」「烤比較難熟的東西，用刀切開或者多插一些洞就好了。」「骨頭有紅色不代表沒熟，那是肌紅蛋白，只要溫度有夠能殺死沙門氏菌，都是有熟。」