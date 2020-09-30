民進黨擬啟動修憲　國台辦警告「一小撮台獨分子」

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳、魏有德／北京報導

民進黨立委近日欲在立法院修憲委員會提出將憲法內「固有疆域」改為「領土範圍為憲法效力所及地區」的增修條文，引發外界熱議。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（30）日表示，不要低估大陸捍衛國家主權和領土完整的決心，「不要在『修憲謀獨』的邪路上越走越遠，必須懸崖勒馬，否則將玩火自焚。」

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院睽違15年後，將在本會期成立修憲委員會，啟動修憲工程。外傳民進黨「正國會」派系立委提出的修憲內容要在憲法增修條文上「變更領土」，此舉也是會引發兩岸間是否因此改變現狀的爭議。民進黨立委陳亭妃在臉書（facebook)上澄清，提案的核心精神是讓憲法邁向「正常國家」，並不是「更動」任何的台灣現狀。

對此，馬曉光痛批，這種做法是赤裸裸的謀獨行徑，「一小撮台獨勢力又在蠢蠢欲動，我們對他們這些蠢動的動向保持高度關注，嚴正警告一小撮台獨分子，不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的決心，不要在「修憲謀獨」的邪路上越走越遠，必須懸崖勒馬，否則將玩火自焚。」

馬曉光指出，修憲謀獨只會給台灣帶來深重災難，「希望廣大台灣同胞保持高度警惕，以實際行動反對和遏制『台獨』，才能維護兩岸關係和平發展。」