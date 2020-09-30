最討厭的遊樂設施！最多人點名「這一項」超意外：小孩子很愛

▲許多人最討厭的遊樂園設施，竟然是「咖啡杯」。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

終於盼到中秋連假和國慶連假，許多人一定打算一次玩個爽，遊樂園也祭出優惠吸客。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「鄉民最討厭的遊樂園設施？」文中提到，遊樂園的經典設施不外乎雲霄飛車、旋轉木馬等等，好奇有沒有人碰過「死都不想上去」、或是因為生理反應無法接受的遊樂設施。

這位網友文中表示，「鄉民應該多少都去過遊樂園吧？」說遊樂園設施不外乎雲霄飛車、旋轉木馬、碰碰車之類的，「鄉民有沒有那種死都不想上去的遊樂設施？或是覺得很頭暈，生理上無法接受的？」就有網友留言，「太惡意的想要你吐的都不喜歡」、「鬼屋，對工作人員跟玩的人來說都是種負擔」、「會淋溼的。」

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還有人則是不喜歡自由落體類型的，「絕對是大怒神，或是自由落體那種，我都不太會暈，只怕高速俯衝那種」、「海盜船，到底是有扣緊沒扣緊怕死」、「自由落體，太高腳又懸空我好像就不行」、「海盜船，玩這個心臟會很癢」、「海盜船，自虐啊」、「海盜船，那邊會有很奇怪的感覺，不太會形容，好像被電到。」

其中，最很多人點名的竟然是很多小朋友都喜歡的設施，「咖啡杯，會轉的」、「咖啡杯+1，不可怕但是我很會暈」、「咖啡杯，頭暈超痛苦」、「咖啡杯+1，會想吐」、「咖啡杯，絕對催吐機。」有網友則是解釋自己不喜歡的原因，「轉來轉去的都沒辦法……我光是旋轉木馬都會暈了。如果是高速上下的都還好，就是沒辦法接受轉來轉去的」、「360度都不喜歡，頭會痛」、「會轉的都不行。」