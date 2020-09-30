食安會報停擺超過一年　江啟臣轟蘇貞昌：該道歉就道歉！

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨29日揭露，總統蔡英文宣布開放含萊克多巴胺美豬進口前，居然超過一年沒有召開行政院層級的食安會報，令人懷疑總統一聲令下，所有部會官員只能順從配合封鎖消息、隱匿資訊。國民黨主席江啟臣30日受訪時更炮轟，「對於沒開的事實，該道歉的就要道歉！」

江啟臣質疑，根據食藥署網站顯示，食品安全會報會議紀錄僅提供至 2019年6月21日，之後未再更新，迄今已超過1年3個月，依每3個月召開一次之規定，至少4次例行會議沒有召開，食安會報是否已經停擺？

江啟臣表示，瘦肉精開放為攸關國民健康之重大政策，涉及機關包括經濟部、農委會、財政部、教育部等機關，這次更牽涉國防部的國軍的伙食問題，難道不用專責跨部會協調的食安會報討論？不用透過食安會報建立相關的食品安全風險評估及管理措施，還有預警及稽核制度？

江啟臣抨擊，蘇貞昌沒開就直接說沒開，距離明年開放美豬還有3個月，必須對外說明何時打算要開，如果不開就跟大家說以後都不要開，「對於沒開的事實，該道歉的就要道歉！」

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