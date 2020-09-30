中秋返鄉！高鐵加開2班「全車自由座」　南港發車時間曝

▲高鐵今日加開兩班自由座南下列車。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

明天開始就是中秋連假，高鐵公司表示，今（30）日中午、晚間將自南港站加開2班次南下各站停靠之全車自由座列車，出發時間分別為13:15、19:15，旅客可多加利用。另外今日上午國道路況大致正常，僅北台灣部分路段湧入上班車潮。

高鐵公司表示，為加強服務中秋疏運期間南下旅運需求，經檢視旅客訂位狀況，於今(30)日中午及晚間，自南港站加開2班次南下各站停靠之全車自由座列車(商務車廂除外)，以加強服務旅客南下旅運需求。

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高鐵公司指出，旅客若欲搭乘各加開全車自由座班次之商務車廂，均可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。

配合「防疫新生活」運動，進站須配合量測體溫、自備口罩並配戴。乘車時可在維持社交距離或相鄰旅客有戴口罩時飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩。

加班車資訊如下：

9/30（三）

南下8815車次13:15自南港站發車，15:50抵達左營站。

南下8827車次19:15自南港站發車，21:50抵達左營站。

▲國道路況大致通順，僅北台灣部分路段湧入上班車潮。（圖／翻攝自1968APP）

另外，今日上午9點左右，國道路況大致通順，北台灣部分路段湧入上班車潮，66快速道路平鎮二-平鎮一西向車速約18公里、國1從五股轉接道-圓山北上路段車速約27公里，高架的環北-下塔悠北上路段也旳約32公里，國3部份中和-安坑段北上南下車速約29公里，國1的新竹-竹北北上路段車速也約29公里左右。

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