中秋連假國道暫停收費時段曝光！蔡英文一張圖秒懂「地雷路段」

▲國道5號從中秋連假前一天就已出現車潮。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者黃凱翊／綜合報導

中秋連假前夕，一早國5南向南港系統至頭城路段就已出現車多壅塞情形，預期到連假期間全台各地都將湧現車潮，總統蔡英文30日在臉書上公布連假期間國道疏運措施，希望用路人能聰明避開壅塞時段，順利出遊。

總統蔡英文在臉書上貼出的資訊圖卡中顯示，連假前兩天的清晨6點至12點，包含國道一號內湖－頭份路段、國道3號木柵至香山路段、國道5號南港系統交流道皆實施高乘載管制；10/3、10/4兩天從下午2點至晚上9點，國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城路段則皆實施高乘載管制。

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▲中秋連假國道疏運措施。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

除了祭出高乘載管制、部分匝道封閉等方法來分散車流外，從10/1至3日每天凌晨0點至清晨5點，國道全面暫停收費，為了分散返程車流，連假最後一天(10/4)則是從凌晨12點一直到早上10點，國道全面暫停收費。

蔡英文表示，希望連假期間有開車上國道的人，都要提前注意路況資訊，讓假屎過程更加平安順利，並提醒民眾在連假出遊期間，還是要勤洗手戴口罩，注意自身防疫。屏東縣長潘孟安則在該則貼文下回應，「歡迎全國朋友中秋連假來屏東，多一度的旅遊」。

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