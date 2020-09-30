連假前1天就開始塞！國5「今早9點」湧車流　恐持續塞到明晚8點

▲中秋連假國道疏運措施。（圖／高公局提供）

記者李宜秦／台北報導

明天就是中秋4天連假，高公局表示，今（30）日上午9時起國5南向南港系統至頭城路段即開始有車多壅塞情形，恐持續至明（1）日2時，再自明日5時起持續壅塞至20時。

高公局表示，為避免國5壅塞惡化，規劃首2日6到12時實施國5南向高乘載管制，並於0到12時封閉國5南向石碇及坪林交流道入口，同時石碇南向入口實施大客車優先通行措施。

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▲中秋連假前一天與連假首日國道壅塞路段與交通量預測。（圖／高公局提供）

依據中央氣象局預報，中秋連假前一日(週三)及首日(週四) 有一小波東北風增強，但北東部地區僅短暫略降溫、降雨稍增，到了週五、週六又會回暖轉乾，中南部地區週二至週末都屬多雲到晴、僅午後有局部雷陣雨的天氣。

高公局提醒，用路人中秋節連假行駛國道若遇大雨或車多壅塞時，應小心、耐心駕駛勿任意變換車道，亦可考量行駛替代道路避開壅塞路段，尤其是欲往宜花東之民眾，建議搭乘公共運輸，若要開車前往者，請注意雨天路滑，務必與前車保持行車安全距離。

高公局呼籲，中秋連假期間國道車流量大，建議用路人先利用高速公路1968App掌握國道路況預報及交通疏導措施（詳附圖14），配合疏導措施並彈性調整行車時間與改道動線，避開易壅塞路段時段。

▲中秋連假後三天國道壅塞路段與交通量預測。（圖／高公局提供）