紙張動起來！奇美博物館再現「紙上奇蹟」　紙藝特展中秋登場

▲奇美博物館全新特展《紙上奇蹟2－無所不彈》將於10月1日中秋連假登場，引領民眾看見紙張如何動滋動滋「活」起來。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

紙，沒有極限！卡片彈出立體建築、書本跳出3D世界；紙玩具暗藏機關，一觸碰就活起來！石膏雕像是紙做的，可以伸縮延展變魔術？奇美博物館全新特展《紙上奇蹟2－無所不彈》將於10月1日中秋連假登場，引領民眾看見紙張如何彈立、彈開，如何從2D平面到3D立體，如何動滋動滋「活」起來！

奇美博物館2016年曾推出《紙上奇蹟》摺紙特展，獲得熱烈迴響，在民眾的期盼下，今年10月《紙上奇蹟2－無所不彈》特展終於登場，這將是「摺紙展」的延伸版，在「摺」的基礎上，加入「切割、黏貼、擠壓、翻轉、推拉」等紙上技藝，呈現出紙張從靜態到動態、平面到立體的神奇變化。

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此次共邀請國內外8組參展藝術家，包括美國立體書大師「大衛．卡特」、日本紙藝達人「中村開己」、台灣紙藝界翹楚「洪新富」、改寫雕塑語彙的中國藝術家「李洪波」、法國立體書人氣新銳「阿努克＆路易斯」、德國紙藝工程師「彼得．達門」、丹麥塗鴉鬼才「記住我的名字」、台灣潛力新秀「半隻羊立體書實驗室」。

《紙上奇蹟2》總計展出逾200件作品，以四大單元呈現，包括「一張紙，彈起無限可能」、「彈技術：掀開立體書的秘密」、「彈樣態：紙張變身術」、「彈創意：大師奇思妙想」。每件展品都有令人驚喜之處，例如暗藏機關的紙玩具，只要伸手觸碰或捏壓，紙玩具就會彈跳、翻筋斗或咬人；看起來堅硬無比的雕像竟會伸縮扭曲，原來是紙藝與創意的加乘魔法！還有五花八門的立體卡、立體書，在打開瞬間彈出變幻無窮的天地等。展覽也同步露出創作者珍貴手稿及近20支影片，希望透過手稿及動態影像的輔助，讓民眾輕鬆理解更多作品細節與藝術家的想法。

除了作品令人驚豔，展場設計更是充滿亮點。亮點一，「紙藝家工作室搬進展場」，以洪新富、中村開己為代表，讓民眾透過工作室更貼近藝術家的創作過程。亮點二「七大互動體驗區」，體驗是最直接的感受，也是大小朋友的最愛。本展著重呈現紙藝從靜態到動態的過程，十分需要藉由體驗來感受其奧妙之處，因此特別設計大量且豐富多元的互動空間，讓遊客可以觸摸翻閱立體書、操作紙機關及紙玩具，還能現場DIY創作，更有藝術家設計的APP可以互動遊戲，歡迎民眾每一區都體驗看看。



亮點三「拍照打卡視覺盛宴」，為了加深民眾的視覺感受，展場加入裝置藝術概念並著重空間情境的營造，無論是充滿童趣故事的立體書情境展區、詼諧搞怪的塗鴉展區、甚或兩大工作室等場景，預計都將成為網美拍照打卡熱點。

再者，設置6座放大5至8倍的大型立體書作品，除了讓民眾清楚看見立體書開闔之間的運動過程，也使展區更顯活潑多變。亮點四「大師教學分享密技」，別以為這些神奇紙藝只有藝術家才做得出來，此次特別邀請立體書大師大衛拍攝教學影片，短短5分鐘就讓民眾掌握紙張平面到立體的要領，跟著大師輕鬆完成作品。

奇美博物館表示，每次特展推出，都希望打破一般人慣有的思維，提供耳目一新的觀點，同時透過親民的表達方式，讓不同族群都能理解與感受，進而在這裡找到樂趣。配合特展，館方也舉辦各類學習活動，除了有成人、兒童工作坊，並首度為長輩推出創齡學習課程，擴大服務對象。

《紙上奇蹟2－無所不彈》展期自10月1日至明年6月15日止，詳細展覽內容洽奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。



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