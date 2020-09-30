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食安會報逾1年未開！陳時中指受疫情影響：會議與萊豬評估無關

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▲▼衛環委員會瘦肉精美豬開放進口，政府確保校園學童安全措施與機制專案報告，衛福部長陳時中會前受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛環委員會瘦肉精美豬開放進口，政府確保校園學童安全措施與機制專案報告，衛福部長陳時中會前受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國民黨質疑蔡政府宣布開放瘦肉精美豬前已經「超過1年」沒有召開行政院層級的食安會報。衛福部長陳時中今（30）日回應，沒有召開會議主要是受到疫情影響，他也強調，該會議與萊克多巴胺殘留容許量（MRL）無關。

國民黨立委江啟臣昨（29）日質詢時表示，美國衛生部長訪台後，政府宣佈開放萊豬進口，民調幾乎7成民眾反對，把食安列為最重要的事。接著連問四遍「食安會報開了沒？」、「你們最近開會是哪一次？」行政院長蘇貞昌一度回答不出來，江啟臣打斷並說，「食安會報最近一次是去年六月開的，食安會報三月要開一次，必要時可以加開，執行單位是衛福部，你是召集人……」，最後蘇貞昌僅回「我們對於食安的做法，每一天都在做……」。

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▲▼立法院社福衛環委員會 衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長陳時中到立院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

陳時中今（30）日出席衛環委員會會前受訪表示，食安會報今年主要因為疫情的關係，很多會議多用小團體方式或者其他形式進行會議，因為防疫的概念上不希望大家聚集在一起。

他也強調，MRL訂定和食安會報無關，食安法法規中並定，要就食品安全成立諮議小組會議，裡面有相關專家，訂定MRL給予建議與諮詢。食安會報比較像是一個「管理的」，對於各縣市政府各單位對於執行食安相關需要管理措施、予以監督，或者協調合作，是在該會議進行。

政府持續強調美豬安全性沒問題，教育部、國防部又不吃？陳時中說，在衛福部設定安全容許量之下，這樣的肉品是安全的，每樣食材不僅只有安全，還有安心、美食等各方面的需要，個人有很多選擇我們會尊重。

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