氫氣槽車國道失控…墜20m高架「多次爆炸」！駕駛骨折陷火海慘死

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

國道3號南下196K處（彰化系統）今（30日）凌晨0時許傳出重大事故，37歲的蔡姓男子駕駛氫氣槽車自高雄出發開往桃園，凌晨返回高雄途中行經國道3號準備轉往國道1號時，疑似轉彎幅度過大，不慎擦撞護欄翻覆，駕駛與後方桶槽自約20米高的匝道墜下，瞬間起火燃燒並引發多次爆炸，蔡男也當場骨折慘死。

▲國道3號彰化系統今凌晨0時許傳出重大事故，一輛氫氣槽車擦撞護欄後，駕駛與後方桶槽墜落高架橋下爆炸。（圖／翻攝彰化踢爆網）

國道七隊警方初步調查，蔡男家住高雄，29日傍晚5時駕駛氫氣槽車前往桃園，返程前往台南交貨途中行經彰化段，準備自國道3號轉接往國道1號，不料卻疑似因轉彎幅度過大而失控，車體猛力撞擊護欄後翻覆，車頭與車體瞬間分離，車頭翻覆留在匝道上，而駕駛蔡男則與後方的氣體桶槽自高約20米的高架橋上墜落，現場瞬間引爆火光。

由於整起意外引發多次爆炸，遠在數公里外的民宅都能清楚聽聞巨大聲響，民眾紛紛外出查看，赫見高架橋下竄出驚悚火光。由於氫氣是高度易燃燃料，現場也不斷傳出氣體外洩聲，彰化縣消防局獲報後第一時間趕抵現場救援，並使用化學泡沫滅火降溫，雖然事後順利將火勢撲滅，但身陷火海中的蔡男全身多處骨折、逃生不及當場慘死。

國道七隊警方表示，現場沒有監視器，目前正在試圖調閱相關行車紀錄器畫面釐清案情，現已先行通知蔡男家屬到場協助調查。

▼氫氣槽車撞擊護欄後車頭、車體分離。（圖／翻攝彰化踢爆網）

▼槽車車頭翻覆留在匝道上，而駕駛與後方氣體桶槽則墜落20m高架爆炸。（圖／記者唐詠絮翻攝）