共機繞台示威　陳水扁嗆：台灣人不是被嚇大的！

▲共機殲10型戰機。（圖／國防部提供）



記者蔡文鈴／台北報導

中國近期不斷派機繞台示威，引起民眾恐慌兩岸可能隨時開戰。對此，前總統陳水扁透過臉書表示，不可能接受中國所謂的一中原則，面對中國的文攻武嚇「台灣人不是被嚇大的」，台灣的未來交由2300萬人決定。

陳水扁30日發文指出，2002年8月3日透過視訊在世台會29屆東京年會的致詞就說，「台灣是我們的國家」，我們的國家不能被欺負、被矮化、被邊緣化及地方化，台灣不是别人的一部分；不是别人的地方政府、别人的一省；台灣也不能成為第二個香港、澳門。「因為台灣是一個主權獨立的國家，簡言之，台灣跟對岸中國，一邊一國，要分清楚。」

陳水扁也提到，中國一直不放棄對台灣使用武力，在國際上打壓台灣，這對台灣人民的感情有很大傷害。中國說的所謂「一個中國原則」或「一國兩制」就是對台灣現狀的改變，我們不可能接受。

陳水扁強調，台灣的未來，台灣的現狀是否要改變？不是任何一個國家、任何一個政府、任何一個政黨、任何一個個人可以替我們決定只有2300萬偉大的台灣人民，才有權利對台灣的前途、台灣的命運和現狀必要時經由公投來做決定。

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