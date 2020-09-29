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導遊因疫情失業轉早餐店打工　薪水連房貸都不夠...盼政府再紓困

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▲▼新冠肺炎 旅遊業導遊阿政談紓困 。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲導遊阿政因疫情影響無法帶團出國，收入歸零，現在朋友的早餐店工讀賺生活費。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

新冠肺炎疫情再度升溫，已經停擺半年的國際旅遊業氣氛一片低迷，專營日本導遊16年的阿政失去月入5萬元起跳的收入，現在朋友的早餐店打工，收入不夠付房貸，雖然前輩同事都在找工作，但履歷表一丟出去就是沒人要，政府過去2次現金紓困多少補貼了部分家計，仍希望政府後續能幫大家延緩或降低房貸本利繳納，解大家燃眉之急。

▲▼新冠肺炎 旅遊業導遊阿政談紓困 。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲阿政專跑日本線10多年。（圖／記者劉昌松翻攝）

40歲的阿政2004年開始進入旅遊業，從沖繩、九州開始，專門帶日本團，生意好的時候，每個月接3到4團，收入約有5萬起跳，年初疫情剛開始的時候，許多前輩談起過去2000年的SARS疫情，大家普遍認為撐個半年就好，沒想到隨著各國情勢愈趨嚴峻，沒有好轉跡象，「公司說到年底都不要去想(出團)，滿多前輩們開始慌了。」

阿政說現在國際線全滅了，也有人想去做國內線，但畢竟台灣內人口不夠，而導遊、領隊都不是領死薪水的，有些大一點的國際線旅行社會繼續提供內勤員工薪水，導遊領隊的收日直接歸零。

「疫情剛開始的紓困專案(紓困2.0)，導遊領隊可領3個月，總共補助3萬元，第二波補助也是所謂的紓困3.0，比照上一次，也是3個月總共補助3萬元，當然多少有點幫助，畢竟全國非常時間，大家咬牙撐著」。

▲▼新冠肺炎 旅遊業導遊阿政談紓困 。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲阿政希望政府能在房貸方面再提供新的紓困方案，幫忙減輕大家的經濟壓力。（圖／記者劉昌松翻攝）

但是很多人有家庭、有房貸壓力，都想另外找工作，不過阿政個人經驗是「我上求職網，履歷一寫出來，過去幾十年都是導遊，對方公司就覺得，我到時候(疫情結束後)一定回工作崗位，就不用我了，加上畢業潮，有些工廠公司也因疫情縮編，大家求職都不順利」。

還好阿政的朋友提供早餐店工讀缺，讓阿政能暫時有收入過生活，阿政說，疫情讓大家負面情緒多，我們只能想盡辦法調劑自己，前輩同事們相互取暖鼓勵，如果政府願意幫助大家的話，希望能再對房貸的部分，提供延緩甚至降息的紓困方案，減輕導遊領隊收入銳減的壓力。

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