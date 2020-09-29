日本商店防疫妙招「進門前先選它」　店員免推銷！減少近距離接觸

▲日本商店推出分色手環，讓顧客自行選擇是否需要店員上前服務。（圖／翻攝自Twitter／@mo_himo）

記者張寧倢／綜合報導

日本網友26日於推特發文，內文雖然只有短短一句「新生活方式的面貌」，卻被網友在底下推爆，並大量轉發。原來是附圖中擺在店家門口的紙製手環，可以讓顧客進門前先依照是否接受推銷的意願，自行選擇螢光粉色或綠色的手環，就能避免發生不想近距離接觸，卻又不敢開口的尷尬時刻。

推特網友@mo_himo上傳的相片中可見，商店門口擺著一箱雙色手環，使用說明寫道「你想要怎樣的服務呢？」，如果想一個人逛逛請選「綠色」手環，需要諮詢的顧客則取用「粉色」手環。

▲家具商提供「今天只想看看而已（Just Looking）」的貼紙。（圖／翻攝自Twitter／@HiRo_0a12o2）

在新冠疫情期間，這種服務方式不僅能減少店員與顧客間的近距離交談，還可以免去不知道該如何拒絕推銷時的尷尬場面，更讓PO文獲得25.2萬網友按讚、6萬人轉發。

此外，也有網友提供其他店家推出的類似做法，例如一家東海地區的家具商提供「今天只想看看而已（Just Looking）」的貼紙給顧客使用。來自巴黎的跨國藥妝店SEPHORA則是用紅色籃子代表需要店員協助、黑色籃子表示自己購物即可。

▼日本藥妝店使用紅、黑兩色購物籃來區分顧客接受服務的意願。（圖／翻攝自Twitter／@yosicco）



網友表示，「這方法簡直太棒了」、「太明白這種心情了，雖然店員很辛苦，但是不管他了！」、「我在零售業工作也覺得這是個好主意，現在客人的投訴增多了，有的人會嫌麻煩。」

日本疫情與先前相比雖有趨緩，但近日每天新增大約500例的確診人數，顯示防疫的重要性仍不容忽視。目前日本共有8萬2千人確診新冠肺炎、1500餘人死亡。