新冠肺炎死亡破百萬！中市議員提醒：注重外籍移工檢疫

▲新冠肺炎死亡破百萬人，台中市議員林德宇要求市府注重外籍移工檢疫。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

全球新冠肺炎死亡數正式突破100萬人，WHO示警若秋冬疫情沒守住，死亡數恐達200萬人。市議員林德宇29日在議會質詢中指出，面對秋冬第二波疫情，台灣要做到境外阻絕，外籍移工的檢疫更是防疫工作之重。林德宇提醒市府，在產業移工的檢疫流程及措施上，要迅速因應，及早做好準備，千萬不可鬆懈。

林德宇表示，從19日開始，台灣近10日內的10例確診案例皆為境外移入，且一半案例為菲律賓籍移工。林德宇詢問，台中市目前的外籍產業移工居家檢疫是由誰主政，衛生局長曾梓展則回應，表示境外移工主要都集中至集中檢疫所檢疫。

勞工局長吳威志也回應，表示台中市目前共有12間防疫旅館，約7、800個床位，但每天都需要約100個床位，因價格較高，所以執行檢疫上有一些問題。林德宇詢問，是否能找民宅做獨棟居家檢疫替代所？勞工局長吳威志說，根據勞動部函文，明年1月1日起民宅已不可作為居家檢疫替代所。

林德宇表示，產業移工申請台中防疫旅館目前還有許多在塞車中，希望勞工局盡速提出相關對策，提醒市府在防疫工作上絕對不能鬆懈，做好移工檢疫才能做到境外阻絕。

▲新冠肺炎死亡破百萬人，台中市議員林德宇要求市府注重外籍移工檢疫。（圖／記者游瓊華翻攝）