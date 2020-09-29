已婚警帶女出國「返台直奔摩鐵」　妻心累：他還家暴...求償200萬

▲台南一名許姓巡官遭妻控訴外遇一名在咖啡店工作的李姓女子，兩人甚至曾相約出國旅遊。（示意圖，非當事人／記者徐愷昕攝）

記者徐愷昕／台南報導

台南某警察局許姓巡官，遭妻控訴外遇一名在咖啡店工作的李姓女子，2人不僅曾一起至摩鐵休息，甚至許男還曾與李女家人一同外出用餐、出國旅遊，行為明顯已逾越男女正常來往的分際。對此，許妻提告求償200萬元，台南地院審結認為賠償35萬元較為適當。全案仍可上訴。

目前在台南某警局擔任巡官的許男，2003年與妻結婚並育有2子，不過他卻在2019年間被老婆抓到，與李女在LINE上互傳曖昧對話，內容相當情色赤裸，且同年5月2人還一同前往小港機場，出境至泰國旅遊。

許妻痛訴，2人從泰國回國後，老公隔天馬上就開車載著李女前去某摩鐵共處2小時，同年10月又再帶著李女及她的家人去日本旅遊，隔月雙方還一起相約餐廳用餐，行為宛如家人般的互動。

更令許妻傷心的是，老公還因與李女交往一事向她施暴，認為2人已明顯侵害她配偶權，讓她精神遭受極大痛苦，對此決定上法院提告，求償200萬元精神慰撫金。

法庭上許男坦言2013年間有與李女交往，不過2015年時就逐漸沒聯絡，辯稱2019年去泰國是跟警友站及偵查隊的人一起，同行大約有30、40人，李女人只是會合一同前往機場；至於回國後一起進摩鐵，是因李女當日私密處出血想清洗整理，附近加油站環境又不好，所以才找摩鐵休息2小時。

另外針對帶李女家人出國一事，許男表示，由於他對日本相當熟悉，才會開團帶大家出國，賺點零用錢，強調2人未同住一房；至於與李女家人用餐，否認有侵害配偶權，表示當下是因老婆跟拍，才引起他反感，雖然有發生爭執，但他並沒有動手。

台南地院審理時認為，照常情來看，單身女性與已婚男性多會避免單獨相處，以避免瓜田李下、遭人議論，認為李女明知許男已為人夫，仍與他一同前往摩鐵、互動頻繁、舉止曖昧，許多行為確實都已動搖許妻家庭生活的圓滿，審結判2人須連帶賠償許妻35萬元。可上訴。

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