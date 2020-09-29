9個月「蒸發」百萬人命　WHO：死亡數恐飆200萬疫苗救不了近火

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記者葉睿涵／綜合報導

CNN報導，新冠疫情爆發9個月後的今天，染疫人數仍居高不下。據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全球確診感染新冠病毒疾病的人數已超過3327萬例，死亡病例達1,000,555例。換言之，在全球爆發新冠疫情9個月內，就有逾百萬人染疫病逝，佔了全球79億人口的0.01%。

▲新冠病毒死亡病例近3個月來就翻了一倍，讓全球死亡人數破百萬。（圖／路透）

全球死亡病例在6月底有50萬宗，然而在短短的3個月內，死亡人數就翻了一倍。這或許看起來只是冷冰冰的數字，但我們不能忽視這都是一條條鮮活的生命。WHO警告，死亡人數還可能翻倍到200萬，「100萬是一個可怕的數字，我們需要在200萬之前採取行動。」

▲代表20萬人死於冠狀病毒的美國國旗被放置在華盛頓國家廣場上。（圖／路透）

目前疫情最嚴重的國家是美國，統計顯示，境內染疫的人數高達714萬，死亡人數超過20萬。人們普遍認為，川普所帶領的聯邦政府在應對疫情時處理不當。儘管美國擁有龐大的財富和先進的醫療體系，卻仍無法控制感染。

▲川普辯稱自己在抗疫上表現良好，但人民似乎並不買單。（圖／達志影像／美聯社）

川普曾多次公開辯護自己處理疫情的方式得當，但他和白宮仍受到廣泛批評，因為他們一再地無視政府下令的指導方針，其中包括保持社交距離和戴口罩。

美國總統大選日將至，一些專家擔心，為了政治利益，川普可能會迫使科學家在沒有經過全面檢測的情況下批准新冠病毒疫苗上市。

▲印度新冠疫情嚴重，但人們卻缺乏正確配戴口罩的意識。（圖／路透）

在世界的另一邊，印度的確診病例也超過了607萬，成為繼美國之後全球第二嚴重的國家。印度的疫情在6月加劇，病毒的傳播速度直線上升。之前，印度花了近6個月的時間才在7月17日將疫情控制在100萬病例。在短短兩個月內又增加了400萬。

▲印度衛生部資料顯示，有95542人死於新冠病毒。（圖／CFP）

根據印度衛生部的資料，境內有超過95000人死於新冠病毒。然而，印度的一些科學家警告，這些數字並不完整，而且具有誤導性。密歇根大學教授慕克吉（Bhramar Mukherjee）告訴BBC，研究估計印度感染病例已達1億例，「我認為印度已選擇順其自然發展出群體免疫力的方法，我們無法確定每個人是否都遵循預防措施。」

▲南美洲與歐洲的新冠疫情也十分嚴重。（圖／路透）

拉丁美洲的新冠肺炎感染率也在不斷上升，巴西、秘魯、墨西哥、哥倫比亞和阿根廷的確診病例數近幾周大幅上升。巴西已有超過14.1萬人因病而死，死亡人數居世界第二。

之前被譽為是「繼中國以後另一個疫情中心」的歐洲也有反撲的現象。季節變更讓第二波疫情在英國、西班牙及法國捲土重來。

▲各國期望新冠肺炎疫苗能協助人民從這場災難中脫困。（圖／路透）

某些國家也著手再次採取封鎖措施。儘管到目前為止，歐洲第二波疫情的死亡率仍遠低於4月份的峰值水準，但專家警告，種種跡象表明，今年冬天還會有更多悲劇發生。

目前，全球各國都將希望寄予即將面世的疫苗身上。目前世界各地有35種疫苗正在進行人體試驗，但不確定哪一種疫苗會率先獲准普遍使用。WHO警告，疫苗普及至少還需要9個月，人們要到2022年才能回歸新冠肺炎肆虐前的生活。

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