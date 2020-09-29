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判死3關鍵曝！勒斃女友+2幼子塞洗衣機悶死　狠男還噴香水遮屍臭

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記者白珈陽／台中報導

台中市中區2019年發生一起母子3屍慘案，而警方深入調查發現，兇手竟是女子的陳姓同居男友，他徒手勒斃女友後，再將2子丟入洗衣機悶死。法院審理後，29日宣判，陳男判處死刑，而判死關鍵也隨之曝光。

▲▼台中3屍案，台中地檢署。（圖／記者李忠憲攝）

▲台中3屍案，兇嫌被判死刑，全案仍在上訴中。（圖／記者李忠憲攝）

回顧案情，台中市中區一處出租大樓某間套房2019年11月7日飄出屍臭味，警方獲報到場破門而入，發現陳姓女子與2名年約1歲的雙胞胎幼子陳屍在套房地板，孩子頭部1人朝南、1人朝北，其中一名男嬰還被陳女抱在懷中，3人屍體均以涼被包裹覆蓋，死亡時間已有數天。

檢警調閱監視器畫面追查，發現近日陳女的同居男友陳嫌行跡相當鬼祟，也是最後與陳女接觸的人，立即展開追緝，於8日在彰化一間網咖中逮捕陳嫌；陳男見到警方，當場承認自己殺人。

陳男供稱，2019年8月失業後負責在家照顧2人非婚生的小孩，而陳女做八大傳播業養家，他對於女友跟客人交往經常吃醋，同年11月3日雙方爆發激烈口角，他一時情緒失控就將陳女勒斃，下手後，又想到孩子沒有媽媽很可憐，加上殺人後情緒相當慌張，乾脆一不做二不休，將孩子丟入洗衣機，再塞入棉被往下壓悶死。

▲《ETtoday新聞雲》9日前往母子3人小靈位，只有奶瓶、奶粉罐；12日已多了熱心民眾弔祭的娃娃、玩具。

▲台中3屍案，母子3人靈位。(圖／記者白珈陽攝)

檢警採洗衣機內外的跡證，果然採到雙胞胎的DNA，與陳男所述相符，證明他確實將雙胞胎塞入洗衣機悶死；檢警採雙胞胎與陳男的DNA比對，鑑定報告出爐，確認雙胞胎是陳嫌的親骨肉。

檢方事後將陳男依法起訴，台中地院29日審結，陳男殺害陳女部分被判刑13年；殺害2名幼子則被判處死刑，褫奪公權終身，而判死的3大關鍵也隨之曝光。

法官認為，陳男將毫無抵抗能力的2名幼子丟入洗衣機內，再丟入毛毯等物品加以悶縊，任由2子哭泣，仍不於聞問長達1小時，直到窒息死亡，顯見他泯滅人性；另外，陳男在下手後為了減緩屍體腐爛，還刻意降低屋內溫度，並噴灑香水來遮掩屍臭，甚至還與友人四處吃喝玩樂，明顯視人命如草芥；再者，他犯後並無任何懺悔之心，法官認為他無從寬恕，「應與社會永久隔離」，因此判死。

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