「明日花綺羅」寫真照超吸睛！他抓來賣情趣用品慘被告　結果出爐

圖文／鏡週刊

一名劉姓情趣用品商從網路上下載一張有「暗黑女神」之稱的日本一線AV女優「明日花綺羅」的照片，放在自己的臉書專頁上刺激買氣，結果被一名蕭姓攝影師主張照片版權為其公司所有，一狀告上法院。但台北地院審理認為，攝影師無法舉證擁有照片著作權，且提告時以逾告訴期1天，因此判決全案公訴不受理。

據判決書指出，在台北市光華商場旁開設情趣用品賣場的劉姓男子，在2018年11月1日PO於自家臉書粉絲專頁上，貼出一張日本AV女優明日花綺羅以紅色緞帶遮住重點部位的性感照增加買氣，被明日花綺羅寫真集拍攝者、蕭姓攝影師認定侵犯著作權，在同年11月13日向劉男寄發存證信函並提告，劉男也遭台北地檢署起訴。

不過被告劉男向法官辯稱，當時是在網路上見到一名網友PO出這張明日花綺羅寫真照，該照片並未明示版權所有人，他才會作為商品廣告使用，但卻突然挨告，且原告也沒有舉證，他不禁質疑告訴人不是著作權人。

法官勘驗明日花綺羅的寫真集，但並沒有見到蕭姓攝影師指控劉男涉及侵權的照片；且蕭姓攝影師所提供的寫真照的原始檔，照片製作日期為2000年1月1日上午8點，修改日期為2014年8月13日下午9點11分，但蕭男稱照片是明日花綺羅在2015年11月16日來台時所拍攝，時間並不相符；另外法官也勘驗蕭男手機的工作側拍照片，確認他拍攝明日花綺羅的時間為2015年11月19日，與他指控劉男侵權的照片時間不符。

法官也發現，《著作權法》屬告訴乃論罪，告訴期為6個月，但告訴人卻在6個月又1天後才提告，已逾告訴期；且蕭男亦無法證明自己是明日花綺羅照片的著作人，依法判決公訴不受理。

本刊調查，現年31歲的日本AV女優明日花綺羅，擁有G罩杯好身材，曾創下「20.4秒潮吹紀錄」至今無人能突破，因此擁有暗黑女神之稱。今年2月4日，她在IG宣布正式從AV界引退，結束10年AV女優生涯，並成立個人時尚品牌「Whip Bunny」，活躍於時尚界。



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