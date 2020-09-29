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「言語平息暴力」　美選辯論前夕　拜登獲諾貝爾和平獎提名！

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▲▼民主黨總統候選人拜登在賓州費城批評川普加速最高法院大法官提名一事是在利用總統的政治權力。圖／路透）

▲民主黨總統候選人拜登獲得諾貝爾和平獎提名。圖／路透）

記者王佩翊／編譯

2020年諾貝爾獎即將於10月5日至12日公布得獎名單，日前曾有消息傳出，美國總統川普被提名諾貝爾和平獎，然而就在美國總統大選進入白熱化的此刻，有外媒報導，民主黨候選人拜登也同樣獲得提名，提名人則是英國工黨議員克里斯布萊恩（Chris Bryant）。

根據英媒《天空新聞台》報導，美國總統大選民主黨候選人拜登（Joe Biden）已獲得諾貝爾和平獎的提名，有望與川普共同角逐此項殊榮。提名拜登的正是英國反對黨工黨議員克里斯布萊恩，布萊恩認為，當全美陷入暴力抗議中，拜登靠著自己的影響力緩解了全國的緊張局勢。

▲▼民主黨總統參選人拜登與總統川普。（合成圖／路透）

▲民主黨總統參選人拜登與總統川普。（合成圖／路透）

布萊恩表示，「當美國城市陷入戰火時，人民互相攻擊，是靠著拜登的影響力讓大家冷靜下來。當所有人訴諸暴力，希望藉此解決問題時，拜登認為言語擁有最大的力量，因為槍枝可以讓一顆心停止跳動，但適當的言語才能改變許多人的心，而許多顆心就能改變世界。」

另一方面，川普與拜登將於當地時間29日舉行2020年總統大選的首場電視辯論，根據CNN分析，拜登可能會主攻川普政府對於新冠疫情的不力，而川普則會透過經濟議題防守。

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