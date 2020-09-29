勾搭同事老公！「車上狂震」喊：癢癢、把我弄到…正宮聽呻吟崩潰

▲人夫與小三大搞車震，聲音全被行車紀錄器錄下，正宮一聽崩潰提告。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／台中報導

台中人夫阿坤（化名）與同事小琳（化名）大搞外遇，無視於正宮也在同公司，還當眾在午休時間相互餵食、依偎午睡，甚至還在車內激戰，聲音全被行車紀錄器錄下。某日，正宮無意間檢視行車紀錄器內容，聽見阿坤對著小琳喊，「老公用舌頭幫妳抓癢」等鹹濕話語，當場崩潰對小琳提告。法官審理後，判小琳須賠償正宮35萬元。

正宮指控，她與阿坤、小琳皆為同公司同事，3人更經常一同外出踏青、爬山及運動，但沒想到，阿坤竟與小琳互生情愫，偷偷交往，甚至在公司內毫不避諱的相互餵食、互相依偎午睡，更在下班後一同運動，因此引來同事議論，而她也有所耳語，但她仍相信阿坤不會背叛她。

正宮表示，直到2017年11月間，她多次發現阿坤謊稱要到公園運動，但其實是開車載著小琳一同外出，她於是向對方攤牌，沒想到，阿坤也大方承認與小琳交往，更表明2人有發生性關係。

此外，正宮也發現阿坤車內的行車紀錄器中，有2人的對談，內容包括阿坤稱，「「癢癢的老公幫妳抓癢」、「老公用舌頭幫妳抓癢」、「有點衝動」、「想把你騎上去」等，甚至有親吻、性交的呻吟喘息聲，讓她相當崩潰，憤而對小琳提告求償。

法院在審理期間，勘驗正宮所提出的行車紀錄器，更另外發現，小琳曾在車內嬌嗔，「你要逗我又不給我，一直逗我，我想哭哭…我想哭哭…把我弄到…又不給我…你是叫我去找別人嗎？」等，足見2人的關係並非一般朋友；再者，錄音檔中也出現阿坤與小琳套招的對話，2人更說好，若正宮提告，就說是阿坤性侵小琳等，法官因此認定2人姦情，最後判小琳須賠償正宮35萬元。

►腦公！你不可以賴帳喔

【更多新聞】

台中mini連撞10車影片曝！肇事女喊「是他們來撞我」：我沒踩油門

「明日花綺羅」寫真照超吸睛！他抓來賣情趣用品慘被告 結果出爐

快訊／台中mini cooper暴衝！「保齡球式」撞毀多輛機車…釀8傷