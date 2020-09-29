人妻櫃姐偷情網友　夫偷看LINE鹹濕對話崩潰...求償50萬結果出爐

▲夫趁老婆睡覺看簡訊驚見鹹濕簡訊怒提告。（圖／示意圖／達志影像）

記者黃宥寧／新竹報導

新竹市一名謝姓丈夫與黃姓櫃姐結婚20多年育有1子，感情十分甜蜜，某天趁老婆去洗澡時偷看手機，竟然發現妻子和一名林姓男子互傳露骨訊息，其中包括「為何我對你這麼有感覺」、「我想插插」、「再說下去就會濕了」等內容；於是跟蹤老婆後，當場抓姦在床，因此決定告上法院。

阿水（化名）發現妻子素蘭（化名）經常很晚回家，甚至前年底和素蘭發生關係時，還聞到素蘭下體有別的男人的味道，因此認為可能有鬼，阿水趁素蘭洗澡偷看妻子手機，發現Line對話紀錄竟有與陌生男人的性暗示對話，其中包括「為何我對你這麼有感覺」、「我想插插」、「再說下去就會濕了」，怒火中燒決定暗自跟蹤老婆，果然抓姦在床。

阿水指控素蘭不檢點行為，但素蘭反控阿水，婚後不但不負擔家計，經濟幾乎都是她承擔，甚至在2008年到2009年間外遇，傷透她的心，家中買房登記在阿水名下，但都是素蘭繳交，阿水更時常惡言相向，還到素蘭上班地方將機車騎走，或將衣服藏起來，讓她沒衣服穿無法出門，種種行徑將夫妻感情破壞體無完膚，素蘭忍無可忍，更罹患憂鬱症，之後是透過交友網站認識金火（化名）成為知心好友，至於被抓姦在床，她則辯稱，只是在床上談心而已，並沒有發生關係，而鹹濕簡訊也只是無聊打嘴砲罷了。

法官指出，由於阿水是過了2年後才提非財產上損害之賠償、求償50萬，時效消滅，但金火與素蘭親密交往而不法侵害阿水的配偶權，破壞婚姻共同生活之圓滿安全及幸福情節重大，造成阿水精神上必感受一定程度之痛苦，阿水請求素蘭、金火賠償非財產上之損害，是事實也有根據，綜合上述判決金火與素蘭要各判賠9萬。

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