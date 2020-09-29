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湖南狠父為詐領保險金　親手推38歲智障兒落海

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▲▼2020年9月28日，海南省公安廳港航公安局僅用4個小時迅速破獲一起故意殺人案，成功抓獲犯罪嫌疑人楊某發和李某貴。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲海南省公安廳港航公安局審訊犯罪嫌疑人楊某發、李某貴。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者陳政錄／綜合報導

俗話說虎毒不食子，但人倫悲劇往往難有公論。大陸湖南一名男子28日報案稱，智能障礙的兒子在與他赴海南遊玩時，意外墜海，但警方在搜查過程中發現，死者並非意外落水，而是被人推下海，且推人者就是這名父親，為詐領鉅額保險金才痛下殺手。

據《南國都市報》報導，嫌疑人楊某發現年64歲，湖南人，為死者38歲男性楊某科的父親，其中前者在報案時沒有悲傷情緒，反而在員警深入詢問時非常慌張，再加上死者為智能障礙人士，海南當地警方迅速與海口港碼頭派出所警察合作，根據審訊內容、監視畫面、購買船票及火車票等紀錄，僅用4小時就破獲這起故意殺人案。

▲▼2020年9月28日，海南省公安廳港航公安局僅用4個小時迅速破獲一起故意殺人案，成功抓獲犯罪嫌疑人楊某發和李某貴。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲李某貴企圖逃離海南，在路上被警方抓獲。（圖／翻攝自紅星新聞）

經大陸警方調查，9月24日，嫌疑人楊某發帶兒子楊某科到廣東徐聞縣，聯繫親戚李某貴一起到海南，3人於27日一同出發前，楊某發私下慫恿李某貴，計畫在海上將不會游泳、已購買好高額人身意外保險的智障兒子推入海中，製造意外死亡假象，獲得賠償金。

楊某發承諾，事成後會給予6000元人民幣的酬勞，另一嫌疑人李某貴答應，並接過準備作案的白手套；28日凌晨，3人在海安港碼頭登船，清晨4時抵達海口秀英港後，楊某發示意李某貴動手，但李某貴不願動手，楊某發便自己用手從兒子背部，將他推落海中。

事後，李某貴逃離現場，從海口火車站離開海南，楊某發則報案想騙取意外賠償金，但卻被警方識破，目前兩嫌疑人均被抓獲，也都承認合夥殺人的犯罪事實，惟落海者楊某科海南警方仍在搜尋中。

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