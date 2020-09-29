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中國空汙治理嚴峻　報告：一半以上城市質量不達標

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▲▼北京空汙 。（圖／CFP）

▲北京過去空汙嚴重，造成霧霾，近年已有所改善。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

在改革開放以來的快速發展下，空汙治理成為中國政府的重要課題。據國際非營利組織亞洲清潔空氣中心最新發表的報告顯示，2019年中國城市空氣質量雖有所改善，但幅度明顯較過去6年減少，另全中國仍有一半以上的城市，不能全面達到空氣質量標準的要求，臭氧污染問題也日益突出。

亞洲清潔空氣中心28日舉辦「2020中國藍天觀察論壇」，連續第6年發表《大氣中國2020：中國大氣污染防治進程》報告，旨在追蹤中國377個主要城市的空氣質量表現。

空汙每年死160萬人　大陸祭400億讓計程車「電動化」！（圖／CFP視覺中國）

▲為改善空汙，大陸積極推進車輛電動化。（圖／CFP視覺中國）

報告顯示，2019年，337個城市的空氣質量平均達標天數，從79.3%提升到82%，達標城市數量共157個，較去年增加，但改善幅度較過去明顯減少。

值得注意的是，還有遼寧省14個城市的PM2.5年均濃度全部上升，山東和陝西省絕大部分城市也出現類似情況，意即空汙改善情況出現反彈。

此外，2019年中國337個城市的6項主要汙染物中，僅PM10、SO2（二氧化硫）有小幅下降，PM2.5、NO2（二氧化氮）、CO（一氧化碳）濃度水準均與2018年持平，O3（臭氧）則持續惡化。

亞洲清潔空氣中心中國區總監付璐指出，隨著治理難度的加大，更要重視科學決策，持續推進能源、工業和交通的結構調整，提高精細化管理和差異化管理的水平。

中國工程院院士賀克斌說，「十四五」期間，中國要重視臭氧和PM2.5細顆粒物的治理，在進一步採取減排措施持續降低PM2.5濃度的同時，遏制臭氧污染上升的趨勢。

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