前國台辦副主任鄭柵潔　當選浙江省長

▲鄭柵潔。（圖／翻攝自中新網）

記者陳政錄／綜合報導

大陸又有省級地方首長人事案確定。據當地官媒報導，曾任國台辦副主任一職的浙江省代省長鄭柵潔，於29日在浙江省十三屆人大四次會議上，被選舉為浙江省省長，正式「去代轉正」。

自9月4日起即代理浙江省長一職的鄭柵潔，除被外界視為「習家軍」，他也曾於2017年4月到12月，擔任大陸國台辦副主任，參與過首屆兩岸青年就業創業研討會、2017浙江·台灣合作周等大型兩岸交流活動。

鄭柵潔，1961年11月生，男，福建漳州人，1982年畢業於南京化工學院，1985年6月加入共產黨，1997年起長期在廈門工作，到2008年任福建省發展和改革委員會副主任、2015年升任福建省副省長。

2015年8月，鄭柵潔任大陸國家能源局副局長，並於2017年4月，接替李亞飛任中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室副主任；2017年12月回到地方工作，接任浙江省委常委、寧波市委書記。

值得注意的是，由於他長期在廈門任職，而後又轉到浙江工作，普遍被外界視為「習家軍」一員。2018年，他升任浙江省委副書記後，2020年8月31日即被提名為浙江省長候選人，9月4日代理省長，準備接替因車俊江退休，剛升任浙江省委書記的前省長袁家軍。

29日上午舉行的浙江省十三屆人大四次會議，還依法選舉袁家軍為浙江省第十三屆人民代表大會常務委員會主任。

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