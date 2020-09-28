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海基會台商秋節閉門聯誼赴高雄　陳其邁到場拉投資

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▲▼高雄市長陳其邁28日出席遊海基會舉辦的大陸台商中秋座談聯誼活動。（圖／海基會提供）

▲高雄市長陳其邁28日出席海基會舉辦的大陸台商中秋座談聯誼活動。（圖／海基會提供）

記者陳政錄／台北報導

在新冠肺炎疫情影響下，海基會「2020大陸台商秋節座談聯誼活動」近期分別於台中、嘉義、桃園、新竹、高雄閉門舉辦，在28日最後一場於高雄落幕的活動上，由海基會代理董事長許勝雄主持，高雄市長陳其邁蒞臨致詞，他強調高雄條件好，台商無論在這裡投資或建立南向基地，都相當適合。

海基會指出，因應新冠肺炎疫情與國際經貿情勢，海基會今年大陸台商秋節活動自8月開始，陸續在北中南三個地區、5個縣市舉辦中小型座談及深度參訪，安排台商參訪當地工業及高科技園區，讓台商深入了解各地經營投資環境，能更精準掌握商業訊息，提供返台投資更多選擇機會。

許勝雄28日於高雄主持今年最後一場台商秋節聯誼活動，他表示，兩岸經貿往來40餘年，台商在外奮鬥打拼，不僅創造台灣經濟發展，也替台海和平而努力。

▲▼海基會8/28舉行第10屆董監事會第1次臨時聯席會議，會議由代理董事長許勝雄主持。（圖／記者湯興漢攝）

▲許勝雄8月6日起代理海基會董事長一職，任期三個月，並於8月28日首次公開主持海基會臨時董監事會議。（圖／記者湯興漢攝）

受美中貿易戰和肺炎疫情影響，許勝雄以「海鷗」比喻台商。他說，海鷗飛翔在高空中，不畏狂風巨浪，如同台商的韌性與精神，近年政府積極推動返台投資，海基會持續擔任政府與台商之間平台，協助與各地方媒合。

地主高雄市政府也在座談會上，介紹全市及橋頭科學園區優勢。陳其邁說，高雄地緣位置好，擁有完善的製造、服務和新創產業，台商無論在這裡投資或建立南向基地，都相當適合。

座談會上，台商陸續針對投資環境、檢疫隔離措施、盤整直航航點、商務人士簽證與兩岸經貿交流提出建議，許勝雄表示，海基會將詳實記錄並彙整相關建言，提供政府進行決策參考。

今年初大陸台商春節聯誼活動「延期」後，海基會為與台商會長再續情誼，於6月24日在台北舉辦「小型、閉門」的端午節座談聯誼活動，近月則適逢第三大傳統節日端午節，與台商舉辦三場座談聯誼；在今日於高雄舉辦的座談會上，除由代理董事長許勝雄主持外，海基會方面還有秘書長詹志宏、副秘書長兼發言人蔡孟君等出席，並邀請高雄市長陳其邁、陸委會副主委李麗珍與經濟部代表共同出席。

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