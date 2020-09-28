　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「吳釗燮對美不建交、對日不抗議」　黃暐瀚：跟兩國換到什麼？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼吳釗燮接受NPR專訪。（圖／翻攝NPR官網）

▲吳釗燮日前接受NPR專訪。（圖／翻攝NPR官網）

記者蕭羽耘／台北報導

針對「新凌波236號」遭日公務船擦撞，以及外交部長吳釗燮稱暫不尋求與美國建立正式外交關係等事件，媒體人黃暐瀚28日表示，對美不建交、對日不抗議？是擔心建交會造成兩岸軍事衝突，還是有什麼不為人知的理由？「趁著現在政府滿意度這麼高，對美日到底什麼政策，說清楚有這麼難嗎？」

宜蘭縣蘇澳籍漁船「新凌波236號」27日在釣魚台西方海域12海浬處作業時，遭日本海上保安廳公務船衝撞船艏，經救援後已安全返航，事發原因有待釐清。外交部長吳釗燮28日赴立院備詢時強調，政府沒碰到日本就軟弱，若釐清後確認是日方的問題，外交部會協助追究責任到底。

對此，黃暐瀚在臉書以「對美不建交？對日不抗議」為題，批評政府近期外交作為。他表示，討論政治，尤其是敏感的兩岸、外交議題的時候，「酸」也許是最解氣，但也同時「最沒用處」的評論角度，光是酸，誰都會，但寧願跟大家談更多一點的現況與務實。

黃暐瀚指出，外交部僅回應「極其克制」，中央社甚至不說「被撞」，而是用「蘇澳漁船與日本公務船擦撞　外交部：原因待查」這樣的標題，他質問，今天如果是被中國大陸或菲律賓的船艦撞擊，態度還會不會這麼軟？

至於吳釗燮20日接受美國「全國公共電台」（NPR）專訪時表示，台灣目前暫不尋求與美國建立正式外交關係，讓黃暐瀚直呼「也是很怪」。

黃暐瀚質疑，美國駐UN大使都說要幫助「台灣重回聯合國」，且美國國會議員通過決議案，要求行政部門「台美復交」，吳釗燮卻說目前不打算跟美國建交，是擔心建交會造成兩岸軍事衝突？還是有什麼不為人知的理由？中華民國是「國家」、美國是台灣的「朋友」，有什麼理由做出這樣的決定。

黃暐瀚再問，是否跟日本、美國換到了什麼？政府要跟大家講清楚，是不是為了維持台日關係，所以漁民以後就不要再去釣魚台海域？是不是為了維持台美關係，所以「萊豬」,台灣民眾就勉為其難接受進口了？那不跟美國建交的理由，到底又是什麼？想了三天，還是沒有想懂。

黃暐瀚強調 ，所謂「Give and Take」，要付出什麼？能拿到什麼？攤開來講清楚，大部分的台灣民眾，都能接受的。「趁著現在政府滿意度這麼高，對美日到底什麼政策，說清楚，有這麼難嗎？」

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
惡逼重機...車他開的！水產行老闆「2年收28罰單」　鄰居再
劉真現身金鐘螢幕！辛龍「截下超美2瞬間」淚紀念
小鬼遺作《扛得住》上線…第一句歌詞讓網淚噴
魷魚姨求買「10片算你200」　真相超黑暗：垃圾人
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

日船206噸、台船不到50噸　謝長廷籲查明：若衝撞相當危險

【黃寶慧】慧眼看天下／吳崇涵：川普頻出重拳，習近平「化骨綿掌」打太極

阿美族青年高喊「驕傲的中國人」　原民會：原住民不是中華民族

農委會776萬紓困預算辦炒飯比賽　陳吉仲：我覺得還不夠

「吳釗燮對美不建交、對日不抗議」　黃暐瀚：跟兩國換到什麼？

徐巧芯籲全面恢復徵兵制　「女性應當兵，我也願意」

游錫堃：台灣處印太戰略前線　不會主動侵略他國

豬農恐慌性拋售！雲林交易量暴增員工淚崩　張麗善現場加油打氣

「民進黨政治學中國」　李貴敏拿歐陽娜娜比張惠妹唱國歌

蘇貞昌一條鞭督導口罩國家隊　官員「逆時中」院長電話就殺到

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

柯佳嬿痛失小鬼…後台抱賈靜雯哭了　被Cue「舊愛王柏傑」許光漢暖救援！

竹內結子驚傳輕生身亡！　被發現陳屍家中…享年40歲

男拾獲筆電報警反變竊盜嫌疑人　無奈PO網直呼：再也不雞婆！

四星飯店協理「手機閃燈」掀裙偷拍　女員工遭長年性騷：只敢跪著工作

日船206噸、台船不到50噸　謝長廷籲查明：若衝撞相當危險

【黃寶慧】慧眼看天下／吳崇涵：川普頻出重拳，習近平「化骨綿掌」打太極

阿美族青年高喊「驕傲的中國人」　原民會：原住民不是中華民族

農委會776萬紓困預算辦炒飯比賽　陳吉仲：我覺得還不夠

「吳釗燮對美不建交、對日不抗議」　黃暐瀚：跟兩國換到什麼？

徐巧芯籲全面恢復徵兵制　「女性應當兵，我也願意」

游錫堃：台灣處印太戰略前線　不會主動侵略他國

豬農恐慌性拋售！雲林交易量暴增員工淚崩　張麗善現場加油打氣

「民進黨政治學中國」　李貴敏拿歐陽娜娜比張惠妹唱國歌

蘇貞昌一條鞭督導口罩國家隊　官員「逆時中」院長電話就殺到

打嗝4天！他壞壞「邊衝刺邊ㄜ」超崩潰　最後一刻…驚現神奇效果

兆元振興融資方案上路2個月　台銀核准逾500億元　3000企業受惠

意德士10月底掛牌上櫃　董座闕聖哲：兩大產品線需求強勁

能播嗎？李章宇全裸遭打碼「配大象叫聲」　誇張韓劇投訴爆了

亨利卡維爾表態「超想演007龐德」　15年前輸在太年輕！

三大名師推薦熱門潛力股！　中芯禁令受惠股、東奧概念股...6檔報你知

肝癌末期轉移腹膜　肝動脈化療+手術治療打開「活路」！

新北三峽「五寮里筍園」登革熱群聚再擴大　今又有3人確診！

2億現金超過200公斤！貧窮限制想像　富人付現買豪宅「藏謀略」

日船206噸、台船不到50噸　謝長廷籲查明：若衝撞相當危險

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

政治熱門新聞

「全球市長聯盟」矮化台灣　吳釗燮改回來了

2020縣市競爭力　台北市變第二名

「女兵考駕照暴衝」遭網惡搞列軍方2檢討　六軍團：是持續關懷她

快訊／共機再度進入我西南空域　連續13天擾台今天最早「6時47分」

達悟族服裝在金鐘獎被揶揄　蘇貞昌怒了

鑽地彈毀圓山指揮所　他曝陸武統情境：等外國軍隊疲軟

徐巧芯：女性應當兵　我也願意

蔡英文人體透視圖曝光　趙天麟揭露「國家機密」

陳時中「靠氣質打敗病毒」　她傻眼：他衛福部長？

談2024！柯：把自己的能力準備好

羅智強回應謝長廷：我在法院等你

「民進黨學中國」　藍委拿歐陽娜娜比阿妹唱國歌

國民黨籌劃駐美代表處　一級主管全「親美」

「全球市長聯盟」矮化台灣　6都市長發中英聯合聲明：不排除退出

更多熱門

相關新聞

全球總人口2100年減半　美奪回經濟第一

全球總人口2100年減半　美奪回經濟第一

華盛頓大學教授沃爾塞特（Stein Emil Vollset）的研究團隊在英國醫學雜誌《刺胳針》（The Lancet）發表最新論文。該論文預測了人類在未來80年的人口變化，以及評估這些變化對經濟和地緣政治所帶來的影響。

游錫堃：台灣處前線　不會主動侵略他國

游錫堃：台灣處前線　不會主動侵略他國

從NHK世界史　看台灣課綱去三國

從NHK世界史　看台灣課綱去三國

中國用太極拳回應川普的西洋拳

中國用太極拳回應川普的西洋拳

華春瑩諷美：希望佛奇能獲得尊重

華春瑩諷美：希望佛奇能獲得尊重

關鍵字：

吳釗燮黃暐瀚美國日本

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

鬼鬼收到「小鬼送的最後禮物」！

老公不在家！公公站媳婦門口「拔菇菇」

他激戰空姐小三90分鐘　妻發文一看心碎

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

睡不著？上床前2hrs吃「好眠水果」一覺到天亮　營養師：還會變瘦

小鬼託夢《玩很大》！　紅隊鼻酸

即／近百輛重機包抄水產行！現場開火烤「逼車蛤蠣」

撞重機水產行90字道歉　網一看更怒

小鬼「委託潮牌」送禮…李千那打開崩潰

路肩超車撞重機！水產行「13字回應」遭網灌爆

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

前奏才剛下...田馥甄中斷演出腿軟蹲台上

500萬豪車當炮房　富二代搞殘OL

曾國城看小鬼影片淚崩：我沒出息

更多

最夯影音

更多
柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020
金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面