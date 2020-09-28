「吳釗燮對美不建交、對日不抗議」　黃暐瀚：跟兩國換到什麼？

▲吳釗燮日前接受NPR專訪。（圖／翻攝NPR官網）

記者蕭羽耘／台北報導

針對「新凌波236號」遭日公務船擦撞，以及外交部長吳釗燮稱暫不尋求與美國建立正式外交關係等事件，媒體人黃暐瀚28日表示，對美不建交、對日不抗議？是擔心建交會造成兩岸軍事衝突，還是有什麼不為人知的理由？「趁著現在政府滿意度這麼高，對美日到底什麼政策，說清楚有這麼難嗎？」

宜蘭縣蘇澳籍漁船「新凌波236號」27日在釣魚台西方海域12海浬處作業時，遭日本海上保安廳公務船衝撞船艏，經救援後已安全返航，事發原因有待釐清。外交部長吳釗燮28日赴立院備詢時強調，政府沒碰到日本就軟弱，若釐清後確認是日方的問題，外交部會協助追究責任到底。

對此，黃暐瀚在臉書以「對美不建交？對日不抗議」為題，批評政府近期外交作為。他表示，討論政治，尤其是敏感的兩岸、外交議題的時候，「酸」也許是最解氣，但也同時「最沒用處」的評論角度，光是酸，誰都會，但寧願跟大家談更多一點的現況與務實。

黃暐瀚指出，外交部僅回應「極其克制」，中央社甚至不說「被撞」，而是用「蘇澳漁船與日本公務船擦撞 外交部：原因待查」這樣的標題，他質問，今天如果是被中國大陸或菲律賓的船艦撞擊，態度還會不會這麼軟？

至於吳釗燮20日接受美國「全國公共電台」（NPR）專訪時表示，台灣目前暫不尋求與美國建立正式外交關係，讓黃暐瀚直呼「也是很怪」。

黃暐瀚質疑，美國駐UN大使都說要幫助「台灣重回聯合國」，且美國國會議員通過決議案，要求行政部門「台美復交」，吳釗燮卻說目前不打算跟美國建交，是擔心建交會造成兩岸軍事衝突？還是有什麼不為人知的理由？中華民國是「國家」、美國是台灣的「朋友」，有什麼理由做出這樣的決定。

黃暐瀚再問，是否跟日本、美國換到了什麼？政府要跟大家講清楚，是不是為了維持台日關係，所以漁民以後就不要再去釣魚台海域？是不是為了維持台美關係，所以「萊豬」,台灣民眾就勉為其難接受進口了？那不跟美國建交的理由，到底又是什麼？想了三天，還是沒有想懂。

黃暐瀚強調 ，所謂「Give and Take」，要付出什麼？能拿到什麼？攤開來講清楚，大部分的台灣民眾，都能接受的。「趁著現在政府滿意度這麼高，對美日到底什麼政策，說清楚，有這麼難嗎？」