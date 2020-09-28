美研究：全球總人口80年後直接減半　美國奪回經濟第一排名

▲最新研究顯示，全球未來生育率將直線下降。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

華盛頓大學教授沃爾塞特（Stein Emil Vollset）的研究團隊在英國醫學雜誌《刺胳針》（The Lancet）發表最新論文。該論文預測了人類在未來80年的人口變化，以及評估這些變化對經濟和地緣政治所帶來的影響。

據《共同社》和BBC報導，基於全球195個國家過去的出生率和死亡率等作出分析後，沃爾塞特預測，全球的生育率將持續下降。華盛頓大學研究數據顯示，全球的生育率在2017年已下降至2.4，而該論文更是預測，這個數字在2100年會跌至低於1.7。

▲全球性的人口萎縮將導致總人口的平均年齡老化。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

直至本世紀末，各國都會面對人口萎縮的危機。其中西班牙和日本等23個國家預計在2100年的時候人口將減半；多個國家還會出現高度老齡化的現象，導致80歲以上的人口將和概念的出生人數一樣多。由於日本每名勞動者的生產效率相對較高，因此即使人口減少，他們還是能維持目前的經濟規模。

生育率下降的主因是女性的教育程度逐漸提高，在工作場合也開始受重視，使得女性選擇少生孩子。另外，更多有效的避孕方式也將導致生育率下降。從多方面而言，生育率的下降代表著一種社會的進步。

▲生育率下降的主因與女性地位提升有關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

全球總人口將在2064年達到巔峰，目前的總人口將增加20億人，來到97億人，但2100年將減少至88億人。人口驟減的國家將與現在的日本一樣，面臨社會保障該如何維持的問題。研究指出，人口受影響最多的國家分別有日本、西班牙、葡萄牙、泰國和韓國。

而目前人口數量最多的中國預計將在2014年達到14億的高峰，然後在2100年減半至7.32億，跌至第3名，被印度和奈及利亞超越。

▲人口變動也將影響全球前兩大經濟體（美國和中國）的經濟規模。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

另一方面，從經濟規模來看，中國將在2035年超越美國，但隨著中國的人口驟減，美國將在2100年前再登首位。其他排名靠前的國家還有德國、法國等歐洲國家。

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