蘇澳漁船遭衝撞　吳釗燮「追究責任」：沒有碰到日本就軟弱

▲外交部長吳釗燮赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

宜蘭縣蘇澳籍漁船「新凌波236號」27日在釣魚台西方海域12海浬處作業時，遭日本海上保安廳公務船衝撞船艏，經救援後已安全返航，事發原因有待釐清。不過，國民黨立委28日在立法院質詢時，質疑日方是否覺得我國軟弱「挑軟柿子吃」，外交部長吳釗燮強調，政府沒有碰到日本就軟弱，並承諾若釐清後確認是日方的問題，外交部會協助追究責任到底。

立法院外交及國防委員會28日邀請外交部部長吳釗燮報告業務概況，並備質詢。國民黨立委紛紛關注「新凌波236號」遭日本公務船衝撞一事。立委馬文君痛批，即使在爭議海域，可以驅離或用其他手段，直接衝撞恐對漁民造成安全危害，甚至還侮辱我國之嫌，「但我們只有抗議，人家已讀不回」，認為外交部第一時間就應該硬起來，目前處置方式讓漁民覺得國家是軟弱的。

吳釗燮回應，保護漁民是外交部努力的最大方向，且我方已與日方說明，他們不能有任何不當舉措，至於昨天的事件經過還要再釐清；立委溫玉霞也質疑日本撞我漁船是不是「挑軟柿子吃」，吳釗燮強調，「我們沒有碰到日本就軟弱，絕對沒有這回事。」

立委洪孟楷則要求，若釐清後確認是日方的問題，是否會協助漁船向日方索取賠償和道歉？吳釗燮當場承諾，「調查結果出來，如果責任在日本那邊，我們百分之百協助漁船追究責任，且會追究到底。」

▲日公務船撞擊台籍漁船畫面。（圖／記者游芳男翻攝）

外交部27日表示，「新凌波236號」27日下午2時許，於東經123度15分、北緯25度48分（釣魚台列嶼西方12浬處），與日本海上保安廳巡邏艦「KURIMA」（PS32）發生擦撞，隨後，我國海巡署立刻派遣基隆艦馳援，下午5時左右與「新凌波236號」會合。

外交部說明，船員均安，至於事發原因有待漁業署和海巡署調查，外交部將視調查結果向日方採取相應措施，並要求日方說明本案詳情及確保海域現場安全，不得對台灣漁船採取任何不當行為。

據了解，「新凌波236號」21日下午3時24分從南方澳出海作業，船上7人，包括2名台籍陳姓船長和輪機長、3名菲律賓籍船員，以及2名印尼籍船員，27日和日本公務船發生擦撞，幸好漁船沒進水，人員平安，在海巡署基隆艦戒護下，預計28日上午8時許返回南方澳漁港。

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