　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇澳漁船遭衝撞　吳釗燮「追究責任」：沒有碰到日本就軟弱

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼外交部長吳釗燮赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長吳釗燮赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

宜蘭縣蘇澳籍漁船「新凌波236號」27日在釣魚台西方海域12海浬處作業時，遭日本海上保安廳公務船衝撞船艏，經救援後已安全返航，事發原因有待釐清。不過，國民黨立委28日在立法院質詢時，質疑日方是否覺得我國軟弱「挑軟柿子吃」，外交部長吳釗燮強調，政府沒有碰到日本就軟弱，並承諾若釐清後確認是日方的問題，外交部會協助追究責任到底。

立法院外交及國防委員會28日邀請外交部部長吳釗燮報告業務概況，並備質詢。國民黨立委紛紛關注「新凌波236號」遭日本公務船衝撞一事。立委馬文君痛批，即使在爭議海域，可以驅離或用其他手段，直接衝撞恐對漁民造成安全危害，甚至還侮辱我國之嫌，「但我們只有抗議，人家已讀不回」，認為外交部第一時間就應該硬起來，目前處置方式讓漁民覺得國家是軟弱的。

吳釗燮回應，保護漁民是外交部努力的最大方向，且我方已與日方說明，他們不能有任何不當舉措，至於昨天的事件經過還要再釐清；立委溫玉霞也質疑日本撞我漁船是不是「挑軟柿子吃」，吳釗燮強調，「我們沒有碰到日本就軟弱，絕對沒有這回事。」

立委洪孟楷則要求，若釐清後確認是日方的問題，是否會協助漁船向日方索取賠償和道歉？吳釗燮當場承諾，「調查結果出來，如果責任在日本那邊，我們百分之百協助漁船追究責任，且會追究到底。」

▲日公務船「鴨霸撞台籍漁船」畫面曝！漁業界人士全怒了：道歉賠償。（圖／記者游芳男翻攝）

▲日公務船撞擊台籍漁船畫面。（圖／記者游芳男翻攝）

外交部27日表示，「新凌波236號」27日下午2時許，於東經123度15分、北緯25度48分（釣魚台列嶼西方12浬處），與日本海上保安廳巡邏艦「KURIMA」（PS32）發生擦撞，隨後，我國海巡署立刻派遣基隆艦馳援，下午5時左右與「新凌波236號」會合。

外交部說明，船員均安，至於事發原因有待漁業署和海巡署調查，外交部將視調查結果向日方採取相應措施，並要求日方說明本案詳情及確保海域現場安全，不得對台灣漁船採取任何不當行為。

據了解，「新凌波236號」21日下午3時24分從南方澳出海作業，船上7人，包括2名台籍陳姓船長和輪機長、3名菲律賓籍船員，以及2名印尼籍船員，27日和日本公務船發生擦撞，幸好漁船沒進水，人員平安，在海巡署基隆艦戒護下，預計28日上午8時許返回南方澳漁港。

其他人也看了這些...

►國防部證實今1架運8反潛機擾台！　9天累計46架次共機
共機頻擾台　馬英九：兩岸若不希望戰爭應到此為止
黃珊珊：共軍擾台對兩岸交流沒助益　「誰欺負我們就和他拼命！」

更多熱門新聞...

空軍IDF「天駒部隊」延長駐防至年底　抵抗共軍侵擾台海中線
共軍機頻擾台戰略　蔡正元：誰先「疲勞瘁斷」才是戰爭的開始
兩岸真開打？戰機一早「轟隆隆」嚇醒網友　國防部澄清了！

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
小鬼託夢《玩很大》！　紅隊鼻酸：你的那句對不起，我們收下了
快訊／高市警陳屍溫泉旅館！　浴室摔倒顱內出血致死
網號召出征水產行　現場畫面曝光！　警方重兵戒備
水產行隔10hrs再發道歉文！　網一看內容狂罵：這叫誠心道歉
快訊／台中豐興鋼鐵意外！員工下半身被機台夾住命危
金鐘收視率出爐！　最高點落在這橋段
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇澳漁船遭衝撞　吳釗燮「追究責任」：沒有碰到日本就軟弱

被謝長廷跨海提告「求償100萬」　羅智強提3要求：我在法院等你！　

獨／「4%黨」驚醒柯文哲　民眾黨交朋友下鄉建立基層陸軍

全球市長聯盟更名　陳其邁：高雄就是高雄，不是中國高雄

頻被江啟臣追問台美復交　吳釗燮笑稱：搞不好還叫我跟中國宣戰

「市長聯盟」矮化台灣已更正　北市：感謝各縣市積極爭取

「全球市長聯盟」六都列大陸城市抗議後改回　盧秀燕：下不為例！

全球市長聯盟將六都更名「中華台北」　侯友宜：感謝聽見台灣聲音

台灣民意基金會／蔡英文支持度55％　受進口美豬影響下滑11％

口罩國家隊出包3原因　官員曝：紡織產業綜合研究所已撤銷駐點監督

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

柯佳嬿痛失小鬼…後台抱賈靜雯哭了　被Cue「舊愛王柏傑」許光漢暖救援！

竹內結子驚傳輕生身亡！　被發現陳屍家中…享年40歲

四星飯店協理「手機閃燈」掀裙偷拍　女員工遭長年性騷：只敢跪著工作

金鐘55／紅毯5帥各個高顏值！　許光漢.王柏傑「戴啾啾」炎亞綸「超閃西裝」

蘇澳漁船遭衝撞　吳釗燮「追究責任」：沒有碰到日本就軟弱

被謝長廷跨海提告「求償100萬」　羅智強提3要求：我在法院等你！　

獨／「4%黨」驚醒柯文哲　民眾黨交朋友下鄉建立基層陸軍

全球市長聯盟更名　陳其邁：高雄就是高雄，不是中國高雄

頻被江啟臣追問台美復交　吳釗燮笑稱：搞不好還叫我跟中國宣戰

「市長聯盟」矮化台灣已更正　北市：感謝各縣市積極爭取

「全球市長聯盟」六都列大陸城市抗議後改回　盧秀燕：下不為例！

全球市長聯盟將六都更名「中華台北」　侯友宜：感謝聽見台灣聲音

台灣民意基金會／蔡英文支持度55％　受進口美豬影響下滑11％

口罩國家隊出包3原因　官員曝：紡織產業綜合研究所已撤銷駐點監督

LIVE／「確診+3」國內累計513例　指揮中心14:00最新說明

不畏疫情打擊！蘋果iPhone第二季營收「強勢增2%」　華為首度贏三星

衝破三道閘門扯斷她雙臂！　動物園大猩猩暴打女飼養員

「視帝」姚淳耀加入《返校》！　全新角色曝光

快訊／路殺重機引怒火！出征車隊抵水產行　「拉高轉速」門外抗議

台88遭逼車...重機騎士跳路肩全身傷！爸嘆：兒子的命差點被收走

新世代Fabia預告2021年問世　Skoda新任執行長決意搶攻入門市場

「情感才是超越時間的存在」《在咖啡冷掉之前》道出奇幻、感人的故事

霸王餐女慣犯剛出獄　上兩餐廳「狂吃魚翅生蠔」再喊：我沒錢

新冠疫苗拼6成覆蓋率　陳時中押期限：明年第三季讓1400萬人打

政治熱門新聞

「全球市長聯盟」矮化台灣　吳釗燮改回來了

2020縣市競爭力　台北市變第二名

快訊／共機再度進入我西南空域　連續13天擾台今天最早「6時47分」

蔡英文人體透視圖曝光　趙天麟揭露「國家機密」

達悟族服裝在金鐘獎被揶揄　蘇貞昌怒了

鑽地彈毀圓山指揮所　他曝陸武統情境：等外國軍隊疲軟

談2024！柯：把自己的能力準備好

「全球市長聯盟」矮化台灣　6都市長發中英聯合聲明：不排除退出

國民黨籌劃駐美代表處　一級主管全「親美」

英系5大咖現身！陳時中關鍵幕僚曝　跑遍大小行程都靠她

台灣6都遭「全球市長聯盟」矮化　外交部表達嚴正抗議

Kolas：非所有人還有勇氣穿族服上街

台海若發生戰事美國會來幫忙？　吳釗燮：自助而後人助

蘇貞昌轟張韶涵、歐陽娜娜：去對岸唱不適當的歌

更多熱門

相關新聞

頻被藍委問台美復交　吳釗燮：搞不好還叫我跟中國宣戰

頻被藍委問台美復交　吳釗燮：搞不好還叫我跟中國宣戰

國民黨主席江啟臣28日於立法院質詢外交部長吳釗燮時，頻問推動台美復交的可能性，兩人激烈交鋒。民進黨立委羅致政接續江啟臣上台時，笑說「反對黨一整天會要求你明天就加入聯合國、後天和美國建交，下禮拜總統出席APEC會議」，吳釗燮諷刺回應「搞不好還跟中國宣戰。」

台美邦交不是吳釗燮說了算

台美邦交不是吳釗燮說了算

台海若發生戰事美國會來幫忙？　吳釗燮：自助而後人助

台海若發生戰事美國會來幫忙？　吳釗燮：自助而後人助

「全球市長聯盟」矮化台灣　吳釗燮改回來了

「全球市長聯盟」矮化台灣　吳釗燮改回來了

范世平：台美建交非假議題　只是台灣「婉拒」

范世平：台美建交非假議題　只是台灣「婉拒」

關鍵字：

吳釗燮溫玉霞馬文君洪孟楷

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

鬼鬼收到「小鬼送的最後禮物」！

他激戰空姐小三90分鐘　妻發文一看心碎

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

老公不在家！公公站媳婦門口「拔菇菇」

撞重機水產行90字道歉　網一看更怒

睡不著？上床前2hrs吃「好眠水果」一覺到天亮　營養師：還會變瘦

小鬼「委託潮牌」送禮…李千那打開崩潰

路肩超車撞重機！水產行「13字回應」遭網灌爆

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

孫安佐為20年隱疾開刀！「全身麻醉」術後憔悴樣曝光

認愛小鬼只是想紅　峮峮曝酸民私訊反擊了

500萬豪車當炮房　富二代搞殘OL

自己換機油想倒掉！他被車行婉拒秒求助

獨／Sandy爆不合Lulu「私密語音」曝光！

更多

最夯影音

更多
柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020
金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面