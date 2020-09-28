快訊／新冠肺炎增3確診　分別自菲律賓、印尼移入

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者黃國霖攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎再增3例境外移入，指揮中心發言人莊人祥表示，其中2名來自菲律賓，分別為20多歲男性（案511）與40多歲男性（案512），另一名是40多歲本國籍男性（案513）從印尼入境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲案512機上座位表。（圖／指揮中心提供）

▲案513機上座位表。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，案511因工作於9月11日自菲律賓搭機來台，機場檢驗結果為陰性，入境迄今無疑似症狀，集中檢疫期滿隔日(9月26日)再次採檢，於今日確診，目前住院隔離中。因個案於9月26日採驗完即前往預定工作地，衛生單位接獲個案陽性通報後，立即展開相關調查，並已初步掌握接觸者共39人，包括同車接觸者、宿舍接觸者及消費店家之接觸者等；其中13人列為居家隔離對象、26人列為自主健康管理對象。

▲國內新增3例境外移入COVID-19確診，分別自菲律賓及印尼入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

案512因工作於9月23日自菲律賓搭機來台，入境迄今無疑似症狀，由於機場採檢結果為弱陽性，於9月26日再次採檢，並於今日確診，目前住院隔離中。衛生單位已初步匡列個案接觸者共63人，包括同班機接觸者、同行接觸者等，其中48人列為居家隔離對象、15人列為自主健康管理對象。

案513今年7月下旬前往印尼工作，9月19日因出現倦怠、腹瀉、腹痛症狀，於當地就醫並診斷為胃潰瘍；個案9月26日獨自搭機返台，入境時主動告知曾有症狀，由機場檢疫人員安排採檢，於今日確診，目前住院隔離中。衛生單位已掌握同班機接觸者共41人，其中前後二排座位旅客29人列為居家隔離對象，機組員12人因有適當防護，列為自主健康管理對象。

目前國內累積513例確診，分別為421例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、480人解除隔離、26人住院隔離中。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

其他人也看了...

新冠疫苗需低溫保存！指揮中心洽談「冷鏈倉儲」 願負擔改裝費用

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來