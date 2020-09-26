小六女童惡搞蒸餃店！「玩蒜泥」整罐噴進去…老闆娘一看爆氣

▲蒸餃店蒜泥被加料，竟是女童搞的鬼。（圖／翻攝《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

目前蒜價居高不下，讓許多家庭、店家心在淌血。台中有家蒸餃店提供蒜蓉，讓內用的客人自行取用，沒想到竟有名小六女童惡作劇，將辣椒、醬油倒進裝有蒜蓉的碗裡，導致整碗蒜蓉報銷，讓老闆娘氣炸了。

雖然現在蒜價一斤超過250元，台中這間蒸餃店仍然相當霸氣，將整碗蒜泥擺在醬料自助區，讓客人自行取用。沒想到近日竟然碰上惡作劇，有人在蒜泥裡加入醬油、辣椒等佐料，導致整碗蒜泥報銷。

老闆娘感到相當生氣，要求兒子調閱監視器，發現竟是一名小六女童做的好事，當時女童的父母帶著2名女童前往用餐，大女兒盛裝醬料時，將其他醬料往蒜泥內倒進去，瘋狂攪拌，導致金黃色的蒜泥變成混濁的醬油色。

▼女童走到醬料區，將辣椒、醬油等調料倒進提供客人使用的蒜泥裡。（圖／翻攝《東森新聞》）



老闆娘加碼爆料，其實這已經不是第一次發生這種狀況，當時有次她在巡醬料台，發現蒜泥被惡搞，相當生氣，還抱怨「到底是誰弄的」，而客人也還在店內用餐，應該是有聽到抱怨，只是沒說話。

對於這起事件，民眾也感到氣憤，世界上有許多人沒食物能充飢，竟然有人如此浪費調料，相當不可取，也讓店家一番美意被糟蹋。

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