監視器對準校門口！檢舉魔1年狂告發958件違停　家長挨罰到崩潰

圖、文／鏡週刊

台北市螢橋國小家長會指出，住在學校對面的一對張姓兄弟檔，朝校門口裝了數支監視器，24小時錄影蒐證檢舉違停，但因校門附近沒有畫設臨停接送區，許多家長來接送學童上下課時就會被檢舉違停，1年告發958件，讓家長不堪其擾，痛批檢舉人太沒同理心。

螢橋國小家長會昨（16日）上午在校門口召開記者會，高喊「拒絕騷擾偷拍，還我安心校園」，他們指出，近年來學校附近出現2位檢舉人，24小時對準校門口錄影蒐證，檢舉接送學童的家長違規停車。

根據台北市警局交通大隊的統計數字，螢橋國小的家長4年來共被開出約1,500張罰單，光是去年就多達958張，大多為汽機車違停，每張罰300至600元，4年累積罰鍰近200萬元，甚至有家長1學期就繳上1萬多元。

除了裝監視器對準校門口，家長會還指控這對檢舉兄弟檔不僅在校門口，趁著學童下車就衝上前拍照，甚至還會闖進校園，對著學生偷拍，離譜行竟讓大家無法忍受。也因為擔心被他們拍到違規，還有些家長車子沒停妥就急著讓孩子下車，讓現場險象環生。

家長會表示，校門口沒有畫設臨停接送區，他們屢屢向市府反應也沒用，他們呼籲市府拿出魄力解決，比照高雄、台南等縣市，在校園附近紅線區域設立標誌，開放特定時段臨時停車，並以公權力制止偷拍侵擾的行為。

而北市交工處回應表示，日前已完成會勘，由於螢橋國小的狀況比較特殊，一般校門口會設黃線，但螢橋國小前有部分是消防通道，因此依規定要畫紅線，市府將和校方討論適合的方案；螢橋國小校長也說，學校將開放另一扇大門，讓騎機車的家長可以臨停校園內接送學童。



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