兒子作業還沒寫！媽趕時間「1筆搞定」成品廢到笑　千人讚：太鬧了

▲兒子作業廢到笑。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

時常小孩子作業最後都變爸媽在煩惱，簡直是出給家長的考題！一名年輕辣媽表示，日前趕著送讀幼稚園的兒子去上學，突然發現還有一張學習單還沒寫，題目是「最喜歡的點心」，眼看著上課快要遲到，她靈機一動想出一樣最簡單的點心，不用1秒鐘就可以畫完。

這位媽媽在臉書社團「爆廢公社」表示，「老師對不起，趕時間送小孩上課！」上課前才發現兒子還有一項作業未完成，題目是要畫出最喜歡的點心，或是把包裝紙貼在單子上，但這時已經很接近上課時間，不趕快出門就會遲到，於是她腎上腺素瞬間被激發，展現出媽媽的小聰明。

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她下秒拿出原子筆，急中生智叫兒子畫出1顆「軟糖」，只要在紙上畫一個小圓圈就完成，整個過程不需要1秒，她再幫兒子備註這是軟糖即可，但自己寫完都有點心虛，「媽媽一時想到的...只有軟糖，而且畫起來最簡單。」

照片曝光1天超過3500人按讚，網友紛紛留言「老師：Am I a joke to you？」、「這明明就是小饅頭哈哈哈」、「我看像綠豆糕」、「這個太鬧了啦」、「畫小一點是巧克力豆」、「中間畫個m，產品會高級一點」、「下次寫Egg，可以省五秒，我剛算過了」、「甜甜圈也不錯阿XD」。

▼網友都跪了。（圖／翻攝自爆廢公社）

