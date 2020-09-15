《國王》繪本爭議延燒　民團籲教育部加強教育人員、家長性平知識

▲歐巴桑聯盟今（15日）邀集民間團體召開記者會，呼籲教育部秉持多元價值初衷，加強對教育人員以及家長的性平與兒童人權意識宣導。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

教育部日前選列《國王與國王》繪本為小學選書之一，但遭部分家長團體不滿抗議，要求「國中小校園LGBT教育零檢出」。歐巴桑聯盟今（15日）邀集民間團體召開記者會，呼籲教育部秉持多元價值初衷，加強對教育人員以及家長的性平與兒童人權意識宣導，持續對LGBT教育的支持，呼籲社會正視孩子應有性別認同與性傾向探索的空間。

民間團體今日召開「同志教育守護性別平權，性別平權保障兒童人權」記者會。歐巴桑聯盟黨召集人張淑惠表示，大人應提供給孩子開放的教育，多元的教育，鼓勵思辨的教育，才能培養出真正能承擔的個體，而不是限制他，管制他的資訊來源，這些只是運用權勢的不對等矇騙孩子，終究孩子還是會想找尋自己。

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勵馨基金會多重歧視性別暴力防治中心督導陳鶴勳表示，校園中的多元性別兒少時常因就學環境性別不友善，而遭受性別歧視、性霸凌、性騷擾的傷害，呼籲校園應採取積極作為，如加強對師長之性別平等教育訓練等，建立多元性別敏感度，落實性別平等教育，重視校園性霸凌議題。

臨床心理師宋鈺宸認為，在臨床心理師的工作場域中，會接觸到因為性傾向或性別認同處在社會上的少數，不被理解、不被認同，甚至被認為有病，隨之而來的排擠、霸凌，而產生嚴重的心理困擾。「我們不會因為一本書而讓孩子變成同性戀，但我們因為一本書而讓我們的社會多一份理解、愛、與尊重，並且在這個社會當中，每個人都能找到他自己」。

多位團體也呼籲，教育部應多加強對教育人員以及家長的性平與兒童人權意識宣導，持續對LGBT教育的工作；要求行政院應將此類事件進行統計與分析，並研討出因應的政策，以防止再度發生此類傷害性別弱勢族群且構成對學童反教育的事件。；請各公部門公務及相關行政人員定期加強性別教育，避免因民眾個別的宗教信仰與意識形態而將既定的重要政策與價值遭到扭曲；建議教育部能針對下架及回收繪本的縣市，利用媒體或平面廣告，加強宣導，尊重多元性別的決心，以彌補因此事件造成的傷害。



