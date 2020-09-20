台中幼童獨闖馬路…「害3機車急煞」撞一團！脫線媽5分鐘後才現身

▲台中太平樹孝路幼童闖越馬路，害3機車撞成一團。（圖片經變色處理／翻攝臉書「我是太平人」）

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中市一名網友在臉書社團「我是太平人」PO出行車紀錄器畫面，蘇姓男子表示，18日晚間9時許駕車行經樹孝路時，一名年幼的孩童突然從馬路旁竄出，雖他立即剎車停下，但身旁的3輛機車卻反應不及，當場撞成一團；而孩童的家長直到事發後5分鐘才現身道歉；目擊的蘇男也忍不住嘆「如果釀成意外，你後悔來得及嗎？」

行車紀錄器畫面拍下，當時蘇男駕車沿著樹孝路執直行，行經路口時正準備要右轉，因此車速放慢，不料這時路旁卻突然衝出一名孩童，嚇得蘇男緊急剎車，所幸反應及時，並未撞上男童。而男童在逃過一劫後似乎也未受到太大驚嚇，繼續一跳一跳地闖越馬路，身旁的3名騎士沒料到視線死角會突然有人衝出，當即嚇到摔車，3部機車撞成一團。

目擊的蘇男表示，事發當下孩子周圍完全沒有任何家長陪同，直到事故5分鐘後，孩子的媽媽才帶著小孩從對面走來向3名騎士道歉，「這位家長啊，你丟著你的寶貝在便利商店，自己跑去對面買東西，請問今天如果不幸釀成意外，後悔來得及嗎？」

這此事故也引起台中市警方關注。警方指出，該名幼童突然竄出穿越馬路，導致自小客語多輛機車急煞，並造成數輛機車受損，所幸幼童並未受傷。雖然目前警方尚未接獲相關報案，但已經保留相關影像，如後續有報案者，將依規定受理；同時交通分隊長陳彥丞也表示，依據道路交通管理處罰條例，未滿14歲之人於道路任意奔跑、足以妨礙交通，將處罰其法定代理人或監護人。

▼交通分隊長陳彥丞。（圖／記者李忠憲翻攝）