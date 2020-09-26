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陳時中掛保證「台灣不選大陸疫苗」　葉毓蘭：會抓老鼠的就是好貓

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記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情持續蔓延，衛福部長陳時中25日證實，我國已與新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）簽約，預計10月初會付訂金，他也掛保證在COVAX平台上，「我們不選擇中國疫苗」。對此，國民黨立法院黨團總召林為洲26日質疑，COVAX的疫苗也有3到4家是由大陸公司提供，「到時你有的挑嗎」；國民黨立委葉毓蘭也說，「我不管他黑貓白貓，會抓老鼠的就是好貓」。

陳時中25日在在立法院答詢時證實，我國跟COVAX已經在9月18日簽約，預計10月初會付訂金，各個管道都在努力中，國產疫苗進展也不錯。陳時中表示，關於確定時程連COVAX本身也不知道，因為COVAX掌握疫苗都還沒確定何時出爐，但目前來看政治力干預不多，對於公平分配有信心。

至於疫苗是否有大陸貨，陳時中則說，基本上明年第一季都會緊急授權，國家在那時候有緊急授權的疫苗，還是要看安全性跟疫情嚴重程度，由專家評估，「在台灣我們不選擇中國疫苗，這是確定的」。

▲▼蘇貞昌報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案」衛福部長陳時中 經濟部長王美花。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長陳時中25日於立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨團26日上午於立法院召開「台灣輸出病例暴增及國外重複感染現因應策略」記者會，林為洲受訪時表示，「我覺得講得太過了」，因為COVAX的疫苗也有3到4家是由大陸公司提供，經過認證是安全無虞的，並質疑陳時中「到時你有的挑嗎」。

林為洲說，現在台灣連疫苗都不一定要得到，COVAX向全世界很多國家採購疫苗，當然也包括中國大陸的廠商，他認為陳時中講得太超過，應該把事情講清楚，不要太政治化。

葉毓蘭則認為，如果有台商或大陸廠商發展出安全無虞、不太貴的疫苗，政府就應該以保護國民健康為最優先的考量，「我不管他黑貓白貓，會抓老鼠的就是好貓」。

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